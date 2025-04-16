Снайперский рекорд Александра Овечкина в НХЛ — это событие, которое нужно официально отметить в России. Об этом RTVI заявили депутаты Госдумы после того, как в Вашингтоне официально объявили об утверждении «Дня Алекса Овечкина».

Если речь пойдет об установлении фиксированной даты по всей стране, то такой вопрос должен обсуждаться «на самом высоком политическом уровне», сказал RTVI глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. При этом депутат усомнился, стоит ли принимать подобные шаги по следам решений, принятых в Вашингтоне.

«Считаю, что, конечно, каким-либо образом стоило бы отметить этот рекорд, зафиксировать его. Каким образом и стоит ли ориентироваться на принятые решения в Вашингтоне — это отдельный разговор. Но всячески можно приветствовать, что русскому богатырю, чемпиону уделено такое внимание в столице США», — заявил Нилов.

День Овечкина можно учредить в Москве «на принципах взаимности» с США, считает глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. В разговоре с RTVI он выразил мнение, что подобное начинание будет «очень позитивным», и допустил, что оно «положит начало побратимским отношениям между двумя столицами».

«Любые мероприятия с чествованием наших спортсменов можно только приветствовать. Спорт топит лед между враждующими странами. Разумеется, на принципах взаимности можно было бы объявить днем Овечкина какую-либо дату в его родном городе Москве», — сказал депутат.

Диденко пояснил, что для этого инициативная группа граждан может обратиться к мэру города или в Мосгордуму. Также подобная инициатива может исходить от Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной лиги и других представителей спортивной общественности, добавил парламентарий.

Ранее мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина. В этот день в американской столице прошли праздничные мероприятия в честь российского нападающего и капитана местной хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз».

«Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, провозглашаю 11 апреля 2025 года „Днем Алекса Овечкина“ <…> и рекомендую всем горожанам отметить это событие», — говорится в ее указе, который опубликовала пресс-служба хоккейного клуба.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил снайперский рекорд НХЛ, поставленный канадцем Уэйном Гретцки в 1994 году (894). Спустя неделю россиянин обновил рекорд, доведя число голов до 896.

Президент России Владимир Путин поздравил Овечкина с «выдающимся рекордом». Американский президент Дональд Трамп назвал российского хоккеиста «великим джентльменом», который «побил великий рекорд».