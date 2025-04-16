Мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в честь российского нападающего хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщила пресс-служба клуба, опубликовав соответствующий указ в соцсети Х.

«Я, мэр Вашингтона, округ Колумбия, провозглашаю 11 апреля 2025 года „Днем Алекса Овечкина“ <…> и рекомендую всем горожанам отметить это событие», — говорится в документе.

11 апреля в Вашингтоне прошли праздничные мероприятия в честь Овечкина.

«Мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники „Великой восьмёрки“, чтобы отпраздновать это невероятное достижение Ови и поблагодарить его за то, что он был с „Вашингтон Кэпиталз“ всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важной частью клуба», — отмечается в тексте указа.

Пресс-служба «Вашингтона» поблагодарила мэра города за «помощь в организации общегородского праздника», посвященного Овечкину.

В 2008 году тогдашний мэр Вашингтона Анриана Фенти вручил 22-летнему Овечкину символический ключ от города. Хоккеист тогда стал вторым в истории лучшим игроком (MVP) в истории спортивных лиг Северной Америки. «У меня есть ключ от города. И я президент в этот день в городе, так что всем веселья — и никаких ограничений скорости», — заявил Овечкин на ступенях мэрии.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и побил снайперский рекорд НХЛ, поставленный канадцем Уэйном Гретцки в 1994 году (894). Спустя неделю россиянин обновил рекорд, доведя число голов до 896.

После установления рекорда Овечкина номинировали на престижную премию НХЛ «Билл Мастертон Трофи». Ежегодная награда вручается игроку, который «наилучшим образом продемонстрировал упорство, спортивное мастерство и преданность хоккею». Церемония вручения наград НХЛ 2025 года состоится в июне.

Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года, за 20 лет он побил практически все клубные рекорды. Россиянин трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» как лучший хоккеист сезона (по мнению игроков), один раз получил «Арт Росс трофи» как лучший бомбардир регулярного чемпионата. В 2018 году «Вашингтон» с Овечкиным в составе впервые завоевал Кубок Стэнли. Команда трижды становилась победителем регулярного чемпионата.