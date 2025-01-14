Минобрнауки предложило учредить стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

В рамках инициативы Минобрнауки предлагает ежегодно с 1 сентября 2025 года назначать:

— 10 стипендий в размере 15 тыс. рублей студентам или курсантам, «имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления»,

— 10 стипендий в размере 20 тыс. рублей аспирантам или адъюнктам, «имеющим значительные достижения в области государственного управления».

«Назначение стипендий осуществляется <…> ежегодно по результатам конкурсного отбора на получение стипендий <…> на 12 месяцев», — отмечается в документе.

Чтобы стать кандидатом на получение стипендии, нужно обучаться по направлениям «Востоковедение и африканистика» или «Государственное и муниципальное управление», либо по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям «Государственное ‎и муниципальное управление» или «Государственное управление ‎и отраслевые политики», уточняется в документе.

К кандидатам на получение стипендии будут предъявлены несколько требований:

— отсутствие оценок «удовлетворительно» по итогам сессий и академической задолженности,

— наличие публикации по результатам исследований и разработок в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций,

— наличие международной или всероссийской награды ‎за результаты научной деятельности или получение гранта на выполнение научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы,

— признание кандидата победителем международного или всероссийского конкурсного мероприятия.

Кандидаты выдвигаются учеными (научными, научно-техническими) советами организаций, говорится в тексте постановления.

Жириновский умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет. Его депутатский мандат передали Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.