Минобрнауки предложило учредить стипендии имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
В рамках инициативы Минобрнауки предлагает ежегодно с 1 сентября 2025 года назначать:
— 10 стипендий в размере 15 тыс. рублей студентам или курсантам, «имеющим значительные достижения в области востоковедения и государственного управления»,
— 10 стипендий в размере 20 тыс. рублей аспирантам или адъюнктам, «имеющим значительные достижения в области государственного управления».
«Назначение стипендий осуществляется <…> ежегодно по результатам конкурсного отбора на получение стипендий <…> на 12 месяцев», — отмечается в документе.
Чтобы стать кандидатом на получение стипендии, нужно обучаться по направлениям «Востоковедение и африканистика» или «Государственное и муниципальное управление», либо по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальностям «Государственное и муниципальное управление» или «Государственное управление и отраслевые политики», уточняется в документе.
К кандидатам на получение стипендии будут предъявлены несколько требований:
— отсутствие оценок «удовлетворительно» по итогам сессий и академической задолженности,
— наличие публикации по результатам исследований и разработок в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций,
— наличие международной или всероссийской награды за результаты научной деятельности или получение гранта на выполнение научно-исследовательской или опытно-конструкторской работы,
— признание кандидата победителем международного или всероссийского конкурсного мероприятия.
Кандидаты выдвигаются учеными (научными, научно-техническими) советами организаций, говорится в тексте постановления.
Жириновский умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет. Его депутатский мандат передали Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил Леонид Слуцкий. В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.
Владимир Жириновский в 1970 году окончил Институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова (впоследствии Институт стран Азии и Африки) по специальности «Турция и турецкий язык», а в 1977-м — вечернее отделение юрфака МГУ по специальности «юрист». В 1988 году получил степень доктора философских наук.