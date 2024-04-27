Минюст России внес «Феминистское антивоенное сопротивление»* (Feminist Antiwar Resistance*, «ФАС»*) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории страны. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Генпрокуратура приняла решение о признании этой НПО нежелательной еще 9 апреля. По состоянию на 27 апреля в перечне значится 159 таких организаций.

Внесение в реестр нежелательных организаций означает запрет на работу организации в России. За сотрудничество с такими организациями россиянам грозит привлечение к ответственности вплоть до уголовной.

В декабре 2022 года министерство добавило «ФАС»* в реестр иностранных агентов.

В начале апреля МВД объявило в розыск феминистку Дарью Серенко*, которая, как ранее утверждал Минюст, руководит Феминистским антивоенным сопротивлением*. В базе министерства внутренних дел отмечалось, что активистка разыскивается по уголовной статье, однако в карточке не уточнялось, в чем именно ее подозревают.

В январе 2023 года Минюст включил Серенко* в реестр иноагентов. По данным ведомства, она осуществляла сбор средств в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, участвующих в протестных движениях, пропагандировала ЛГБТ**-отношения. В министерстве также добавили, что девушка проживает за границей, где именно — не уточнялось.

В середине апреля нежелательным в России признали три НПО: немецкие «Фонд Бориса Немцова за Свободу» (Boris Nemtsov Foundation for Freedom)*** и «Фонд имени Фридриха Науманна за свободу» (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit)***, а также украинскую правозащитную организацию «Центр гражданских свобод» (Center for Civil Liberties)***.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**движение признано в России экстремистским и запрещено

*** признано в России нежелательной организацией