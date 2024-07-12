Минюст России внес в перечень нежелательных немецкую неправительственную организацию MitOst e.V., а также британский The John Smith Trust («Фонд Джона Смита»), следует из реестра ведомства. В июне соответствующий статус этим НПО присвоила Генпрокуратура России.

MitOst e.V. является некоммерческой организацией, которая, согласно информации на сайте, позволяет проводить мероприятия, способствующие культурному обмену и социальной сплоченности. Также организация предлагает программы для инновационного развития городов и малых населенных пунктов в Европе.

«Фонд Джона Смита» выдает стипендии и позволяет проходить стажировки в Великобритании специалистам в сфере управления, правосудия, а также проблем климата и инклюзии.

Генпрокуратура провела проверку «Фонда Джона Смита» по запросу первого зампреда комитета Госдумы по безопасности Андрея Лугового, о чем он рассказал в своем телеграм-канале.

Депутат заявил, что «Фонд» многие годы занимался вербовкой агентов для работы против России, подготовкой условий для свержения государственной власти и поражения страны в СВО». По мнению Лугового, организация представляла «угрозу конституционному строю и суверенитету страны».

В конце июня Минюст внес в реестр нежелательных в России организаций канадскую и американскую структуры Great Commission Media Ministries («Служба СМИ миссии «Великого поручения»)* и финскую International Russian Radio & Television («Международное русское радио и телевидение»)*.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о наказании за участие в любых нежелательных организациях, в том числе тех, чьими учредителями или участниками являются государственные органы иностранных государств.

*признаны в России нежелательными организациями