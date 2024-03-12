В Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ульяновске силовики пришли с обысками к художникам. Как сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы», следственные действия связаны с делом о госизмене против участника Pussy Riot и экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*.

По словам правозащитников, обыск проходит в квартире матери Верзилова* Елены.

Утром 12 марта обыски также прошли в квартире петербургской художницы Катрин Ненашевой и ее подруги Наташи Четверио. Ненашева рассказала «ОВД-Инфо»*, что, по словам силовиков, они пришли именно к ней. Позже в телеграм-канале Четверио появилось сообщение, что девушкам удалось найти адвоката.

Как отмечают «Сетевые свободы», следственные действия проводятся у участников арт-группы «Явь» и участницы Pussy Riot Риты Флорес. Кроме того, в Екатеринбурге увезли на допрос художника Илью Мозги, в Ульяновске после обыска задержали художника Илью Холтова.

Позже правозащитники заявили о задержании в Нижнем Новгороде художника Артема Филатова, в Санкт-Петербурге задержан Саша Блот.

Дело Верзилова*

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии. Гособвинение запрашивало для него девять лет колонии. Дело было заведено из-за связанных с Украиной постов, опубликованных в социальных сетях Верзилова*. По версии следствия, этими публикациями участник Pussy Riot «создал реальную угрозу формирования у граждан ложного мнения о целях и задачах специальной военной операции».

Накануне, 11 марта, Мосгорсуд отменил заочный приговор бывшему издателю «Медиазоны»* по делу о «фейках» о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Причиной решения стали процессуальные нарушения. Дело Верзилова* направлено на новое рассмотрение в первой инстанции в ином составе суда.

Петр Верзилов* из России уехал в 2020 году. Как писала «Медиазона»*, это произошло после серии обысков у активиста и его родственников. До этого на него завели уголовное дело о сокрытии второго гражданства (ст. 330.2 УК), в 2021 году Верзилова* объявили в розыск. По данным следствия, экс-издатель «Медиазоны»* не предоставил информацию о наличии у него канадского гражданства. Сам Верзилов* говорил, что СМИ и правоохранительным органам было известно об этом как минимум с 2011 года.

В октябре 2023 года на YouTube-канале Юрия Дудя* вышло интервью с Верзиловым*, в котором он сообщил, что работает на Вооруженные силы Украины (ВСУ), выполняя «разведывательные и логистические задачи». Активист пояснил, что сначала приехал в зону боевых действий для съемок документального фильма, а после решил подписать контракт с ВСУ.

После интервью Дудю* имя Верзилова* исчезло с сайта «Медиазоны»*, позднее он заявил об уходе с поста издателя.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов