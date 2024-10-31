В России хотят создать Международную ассоциацию по фактчекингу, которая «совместно с другими дружественными странами» будет заниматься опровержением фейков за рубежом. Об этом сообщил глава автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» Владимир Табак, передает «Лента.ру».
Как пояснил Табак, изначально таких планов у организации не было. Позиция изменилась после того, как в сентябре власти США обвинили несколько российских организаций, включая АНО «Диалог», в проведении «обширной кампании по дезинформации с целью манипуляции общественным мнением на Западе». Обвинения основываются на расследовании ФБР и письменных показаниях одного из агентов в поддержку ордера на арест 32 интернет-доменов, которые, по утверждению американского Минюста, якобы курируются из России.
«Та ситуация, которая возникла в связи с расследованием ФБР, привела нас к выводу, что международная деятельность нужна. Мы объявляем о создании международной фактчекинговой организации. Цель будет заключаться в том, что совместно с дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию в других странах», — заявил Табак.
Он добавил, что меморандум и первые партнеры-участники проекта будут представлены на московском форуме по борьбе с фейками 20 ноября.
Ранее АНО «Диалог» встречно обвинила ФБР в распространении фейков об организации и заявила, что подаст иск в американский суд.
АНО «Диалог» представляется на своем сайте как «всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций и оператор цифрового диалога между властью и обществом». Он был создан властями Москвы в ноябре 2019 года. В числе задач организации называются мониторинг и аналитика эффективности обратной связи с жителями города. В столичном департаменте информационных технологий поясняли, что «Диалог» призван помочь разобраться, какие вопросы волнуют москвичей. Деятельность АНО с тех пор расширилась на взаимодействие с госорганами в целом.
В июле 2023 года АНО «Диалог» была внесена в санкционный список Евросоюза, а в сентябре 2024-го его руководитель Владимир Табак попал под санкции США.