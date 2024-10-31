В России хотят создать Международную ассоциацию по фактчекингу, которая «совместно с другими дружественными странами» будет заниматься опровержением фейков за рубежом. Об этом сообщил глава автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» Владимир Табак, передает «Лента.ру».

Как пояснил Табак, изначально таких планов у организации не было. Позиция изменилась после того, как в сентябре власти США обвинили несколько российских организаций, включая АНО «Диалог», в проведении «обширной кампании по дезинформации с целью манипуляции общественным мнением на Западе». Обвинения основываются на расследовании ФБР и письменных показаниях одного из агентов в поддержку ордера на арест 32 интернет-доменов, которые, по утверждению американского Минюста, якобы курируются из России.

«Та ситуация, которая возникла в связи с расследованием ФБР, привела нас к выводу, что международная деятельность нужна. Мы объявляем о создании международной фактчекинговой организации. Цель будет заключаться в том, что совместно с дружественными странами, с другими организациями, которые разделяют наши взгляды и ценности, мы будем создавать сервисы, позволяющие опровергать фейковую информацию в других странах», — заявил Табак.

Он добавил, что меморандум и первые партнеры-участники проекта будут представлены на московском форуме по борьбе с фейками 20 ноября.

Ранее АНО «Диалог» встречно обвинила ФБР в распространении фейков об организации и заявила, что подаст иск в американский суд.