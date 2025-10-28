Во время приемной кампании 2026 года правительство России установит лимит платных мест в вузах по некоторым направлениям. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

Мера затронет как государственные, так и коммерческие вузы. Как уточняет знакомый с ситуацией источник газеты, в перечне направлений подготовки, помимо экономики и юриспруденции, могут оказаться архитектура, нефтегазовое дело и технология транспортных процессов.

Всего, вероятно, речь идет примерно о 34 программах бакалавриата и 12 специалитета, однако в итоговом варианте могут убрать или добавить несколько направлений, пишет «Коммерсантъ».

Согласно методике распределения, которую подготовили в Минобрнауки, количество мест будет равняться среднему числу студентов-платников, которые обучались на этом направлении последние два года.

Для программ, на которых учится больше половины студентов, предусмотрено увеличение количества платных мест на 10%. Курировать этот процесс будет межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, отмечает издание.

По данным «Ъ», платные места не будут выделяться для специальностей, на которые в 2025 году были зачислены абитуриенты с низким баллом ЕГЭ (меньше 50). При этом на программы, по которым в вузе ранее не осуществлялось платного набора, в первый раз можно будет получить не больше десяти мест.

После распределения вуза предлагается пять дней для подачи возражений. Если аргументы учебного заведения будут приняты, то количество платных мест увеличат до 15%. Комиссия будет учитывать высокий средний балл ЕГЭ, востребованность профессий на рынке труда, а также хорошую заполняемость платных мест в течение прошлой приемной кампании.

Также Минобрнауки сможет добавить вузу платные места, если он сообщит о планах обучать иностранных студентов. Для уменьшения количества платных мест аргументы не нужны, резюмирует «Коммерсантъ».

С сентября государство контролирует количество платных мест в вузах по конкретным направлениям подготовки. Законопроект об этом Госдума одобрила еще весной. Инициатива внесла изменения в статьи 101 и 104 федерального закона № 273-ФЗ, датированного 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации».