Прокуратура Ленинградской области подала первый в России иск к мобильному оператору о взыскании средств, которые похитили телефонные мошенники. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства. Название компании-ответчика не уточняется.

Пресс-служба прокуратуры Ленобласти отметила, что иск направлен в защиту прав местного жителя 1940 года рождения. Ведомство требует, чтобы пострадавшему вернули средства, похищенные неустановленным мошенником, а также компенсировали моральный вред.

В сообщении подчеркивается, что подобный способ защиты прав пострадавших «ранее не использовался в правоприменительной практике».

«Таким образом будет создан дополнительный правовой механизм, позволяющий компенсировать имущественные потери, понесенные обманутыми людьми при бездействии сотовых операторов», — утверждают в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что жертвами почти каждого второго подобного мошенничества становятся пенсионеры и ветераны. Злоумышленники звонят им и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, затем убеждают в вымышленных угрозах безопасности на их банковских счетах, после чего получают к ним доступ и похищают средства.

Для целей шифрования мошенники используют схему с подменой номера, из-за чего их жертвы думают, что звонок идет с территории России. При этом законодательство требует от операторов прекратить оказание услуг (то есть не пропускать иностранный вызов в свою сеть), если номер абонента искусственно подменен, указывают в прокуратуре Ленобласти.

Из-за невыполнения этого требования оператор может быть привлечен к административной ответственности по ст. 13.2.1 КоАП. Подобное нарушение влечет за собой ненадлежащее оказание абоненту и «причинение ему имущественного ущерба в размере материальных потерь, понесенных в процессе либо в связи с ее оказанием».

Уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов назвал правовой механизм по защите россиян телефонных мошенников «важным» шагом.

«Я однозначно поддерживаю эту прекрасную инициативу нашей прокуратуры и вместе с множеством заинтересованных лиц с нетерпением жду ее повсеместного распространения и применения, не только в нашем регионе, но и во всех субъектах нашей страны», — заявил он.

Как ранее стало известно RTVI, в начале июня высокопоставленный сотрудник «Россельхозбанка» отдал телефонным мошенникам 760 тыс. рублей. Ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником оператора Yota. Она попросила назвать код из SMS, якобы чтобы продлить договор. Мужчина выполнил ее просьбу. После этого ему позвонили и сообщили, что его личный кабинет на сайте «Госуслуг» взломали, в связи с чем с ним должен связаться якобы представитель Центробанка.

Собеседник, представившийся сотрудником ЦБ, заявил, что его коллеги будут общаться с сотрудником «Россельхозбанка» через WhatsApp. После нескольких звонков мужчину попросили обналичить деньги с карт и перевести их на «безопасный счет». Он снял деньги с трех карт, по указанию подставного оператора добавил карту через приложение Mir Pay и пополнил ее на 760 тыс. руб.

На следующий день обманутый сотрудник «Россельхозбанка» обратился в полицию.