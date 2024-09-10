Певица Кристина Орбакайте в интервью RTVI рассказала о будущей песне на английском языке, отношении к недоброжелателям и новом хобби. Артистка также сообщила, о чем она и ее мать Алла Пугачева мечтают больше всего.

О зрителях

Наши люди везде! Я обожаю приезжать на гастроли в свободные страны, когда зрители живут, радуются жизни, могут себе всё позволить, могут работать, могут отдыхать, могут иметь свое мнение. И они приходят на концерт, именно чтобы отдохнуть, чтобы рассмотреть, чтобы потом поделиться друг с другом.

Я обожаю, конечно же, публику везде, которая приходит на мои концерты. Я благодарна всем своим зрителям, всем поклонникам, которые — и в сложные времена, и в хорошие времена — но они бросали свои дела, покупали билет и приходили на мой концерт, и приходят.

В России всегда сложные времена, всегда дефолты, всегда какие-то проблемы — и мы это все вместе переживали с моей российской публикой.

О концертах в России

В январе-марте 2024 года в России отменили несколько концертов Орбакайте. В частности, выступления певицы отменили в Красноярске, Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Владивостоке, Благовещенске и Хабаровске. Организатор выступлений исполнительницы Сергей Зайцев объяснил отмены и переносы проблемами с логистикой. 3 марта 2024 года Орбакайте выступила в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский». Во время концерта она упала на сцене. СМИ писали, что у матери певицы Аллы Пугачевой есть традиция праздновать первое воскресенье марта.

В Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны.

Мой как бы заключительный концерт в России, не получилось у меня больше проехаться по России. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни.

Но это был очень знаковый для меня концерт, потому что это было первое воскресенье весны, и все поклонники мои и мамы Аллы Пугачевой приехали на этот концерт.

Это был подарок от меня и от мамы нашим верным друзьям и поклонникам. Поэтому это был такой знаковый концерт для меня, и я потом со спокойной душой сказала всем: «Спасибо, люблю, до новых встреч», — и уехала.

О концертных программах

Создание программы — это очень кропотливый и сложный процесс. Она обновляется раз в несколько лет (пять лет, три года), и каждый раз ты думаешь: надо что-то старенькое, что-то новенькое, новые постановки, новые костюмы.

Я не знаю, как другие мои коллеги, но менять программу каждый месяц или каждую неделю — это крайне сложно. Я все-таки завишу еще от постановок, от балета, от костюмов, от контента, репетиции. Поэтому, конечно же, я не меняю часто [программу]. Но возникают новые песни, которые очень хочется вставить в репертуар.

<…> Любимая песня — это новая песня. Ну, потому что поешь много, долго. Иногда приходишь, например, на концерт любимого артиста и ждешь какую-то определенную песню, а тот не исполняет, и думаешь: ну, как же так? А просто надоело, и они решили новую. И так происходит со всеми, потому что идет вперед репертуар, хочется показать что-то новое. И потом ты вспоминаешь: «ой, надо вернуть что-то, надо вспомнить».

О песнях на английском

У меня были попытки. Ну, во-первых, все-таки акцент, как ни стараешься… У меня даже app (приложение. — Прим. RTVI) есть загруженный, я пытаюсь шлифовать свой английский. Но все равно, как ошибки были в спецшколе английской, они по жизни остаются.

Есть песня, которую мне предложили израильские авторы. Она была написана именно на английском. Но я предложила сделать два варианта — русский и английский. Сейчас в процессе, мы обязательно запишем на английском.

О том, почему постсоветские артисты не добились успеха на Западе

А потому что у них [на Западе] очень много своих, без акцента, певцов, артистов, в которых рекординговые компании готовы вкладывать. А тут русский — это немножко такой кот в мешке. Я так считаю.

Естественно, были переговоры, какие-то беседы, какие-то предложения. Это все оставалось на уровне демо. То есть «да-да-да», а потом «ждите», waiting list (лист ожидания. — Прим. RTVI).

О критике и хейтерах

Когда я заявила о себе как певица, то, конечно же, столкнулась с критикой, с непониманием, с пародиями и т. д. Я это совершенно не замечала, мне это было неранимо, потому что я знала, чего я хочу, куда я иду и что мне это интересно.

А потом мне еще очень повезло, что не было соцсетей, потому что как выживают сейчас молодые артисты, я просто не понимаю. У нас-то, так скажем, у мэтров, уже иммунитет.

У меня, по крайней мере, со всей моей судьбой — иммунитет на всё, что происходит. Но молодым надо, конечно, сейчас держать свои нервы в порядке.

<…> Я игнорирую [недоброжелателей]. Я не люблю перепалки. Ну, в крайнем случае у меня, бывает, накопится что-то, я раз в несколько лет что-то выскажу.

Ну, куда от них? Никуда не денешься, такое время, очень озлобленное и вседозволенное.

Раньше писали письма. Если не было адреса звезды, то писали на радио, на телевидение. И периодически, когда приходишь на ту или иную передачу, тебе вот такие мешки этих писем выдают. Я помню, что мама выдавала [их] бабушке, и бабушка на досуге всегда читала, что-то откладывала: тут просьбы, тут хейтеры, тут какие-то хвалебные. Разные у нее были стопочки.

Сейчас, конечно же, доступ «к телу» напрямую открыт, и каждый человек может высказать всё, что хочет. Есть воспитанные, есть невоспитанные, у всех свои цели. Время такое.

О кино и театре

Абсолютно разное отношение, внутреннее мое — к кино и театру. Я с детства, с 11 лет в кино, и для меня это как любимое лакомство, торт «Наполеон», мандарин на Новый год. Это для меня радость, реально детская такая, «кайф, ура!».

Театр — это всегда было что-то для меня за гранью. Даже когда я снималась в разных фильмах с театральными артистами, и они приходили на съемочную площадку с одного спектакля, на следующий день с другого, после съемки они бегут на спектакль, я [думала]: как можно столько в голове держать текста? Я считаю, что театральные артисты — это просто гении.

Я не в таком объеме в театре играла, по одному спектаклю в разное время <…> Несколько лет назад прозвучал звонок от моей любимой, несравненной, потрясающей, незаменимой Галины Борисовны Волчек. «Будешь играть?» — «Где?» — «Двое на качелях». А я до этого уже приходила на спектакль, там два человека, три часа, Чулпан [Хаматова] и Кирилл Сафонов <…> Я знала, что это будет жесть, но сказала: «Хорошо, когда приходить?»

И всё, и началось, выход из зоны комфорта полный. При этом у меня были гастроли и репетиции, каждый день в 11 утра театр. Но это, конечно, того стоило. Это были четыре счастливых года, прожитых у нас вместе с Кириллом.

Сначала сложно было, потому что меня мало кто знает, все-таки я для многих эстрадная певица, легкий жанр. Принять меня в таком объеме, в такой сложной роли и в таком театре было сложно, я прекрасно понимаю Кирилла.

О хобби

Мое теперь любимое хобби — это астрология. Парад планет, затмение, новолуние — вот это всё я заставляю слушать мою семью. Какое-то сейчас время, действительно очень много всего какого-то происходит там, во Вселенной <…>

У меня астрология, готовка, английский язык. Часто путешествуем, когда есть всякие каникулы, в Европу ездим, еще что-то. Теперь это у меня уже хобби: собрать чемодан — разобрать чемодан — собрать чемодан.

О любимых местах

Я человек мира: я везде могу найти что-то, от чего можно подзарядиться. Ну, а что-то вообще не нравится совершенно. Но главное, что тебя всегда тянет туда, где свои люди, где душа, где понимание.

Самая большая мечта, наверное, сейчас у меня, у моих детей, у мамы — это собраться в нашем доме в Москве всем вместе.

Необязательно на какой-то праздник, чей-то день рождения, Рождество или Пасху, а просто наконец-то собраться дома. Потому что, конечно, нас сейчас жизнь, судьба так разбросала, что мы не могли даже в это верить, это представить.