Сотрудники ФСБ предотвратили в Ростове-на-Дону готовившийся теракт в отношении высокопоставленного военного Минобороны России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС. Задержан гражданин одной из стран Центральной Азии.

«Федеральной службой безопасности задержан гражданин одного из государств Центральной Азии 1982 года рождения, причастный к подготовке по заданию украинских спецслужб террористического акта в Ростове-на-Дону в отношении высокопоставленного военнослужащего Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении ЦОС.

В ФСБ уточнили, что задержанный, находясь за рубежом, при посредничестве своего знакомого из числа приверженцев международных террористических организаций был завербован сотрудником украинских спецслужб.

По данным ведомства, по заданию куратора задержанный прибыл в Ростов-на-Дону, арендовал там квартиру и провел разведку места проживания военнослужащего для совершения убийства с помощью самодельного взрывного устройства.

Сотрудники ФСБ изъяли у него СВУ массой 400 г в тротиловом эквиваленте, средства связи для конспиративного общения с куратором, а также видеокамеру для наблюдения. Задержанный дает признательные показания.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России. Мужчина заключен под стражу.

24 июля ФСБ сообщала о задержании девяти человек в восьми российских регионах за призывы к убийству служащих в Вооруженных силах. Фигуранты дела подозреваются в причастности к публикации в соцсетях и мессенджерах призывов убивать российских военных, работников правоохранительных органов и членов их семей. У них были изъяты средства коммуникации, которые применялись для публикации этих призывов.

20 июля в ЦОС ФСБ сообщили, что житель Челябинской области разбил кувалдой медиаэкран с именами российских военных, которые погибли в зоне военной операции на Украине. Причиненный ущерб оценивается в 500 тыс. рублей, сообщили в СК. Возбуждено уголовное дело об уничтожении памятников погибших при защите Отечества или его интересов (п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК).