Пожар произошел в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУФСИН России по Ростовской области.

«Сегодня в СИЗО-1 произошло возгорание в одном из помещений административного здания площадью около 5 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Как отмечает РИА Новости, в результате возгорания жертв и пострадавших нет, учреждение работает в штатном режиме. Организована проверка.

По данным SHOT, «хлопок и эпицентр возгорания» на территории изолятора были в кабинете, где находится техника системного администратора. Телеграм-канал отмечает, что в корпусе находилось только двое сотрудников, они не пострадали, заключенных там не было. Пожар оперативно потушили.

В середине июня прошлого года обвиняемые, которые содержались в ростовском СИЗО-1, захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Нападавшие объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство»* (ИГ*), потребовав машину, оружие и возможность уехать из страны.

Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что в результате операции по освобождению заложников участники нападения были убиты. Позднее выяснилось, что заключенный Даниил Камнев выжил после пулевого ранения в голову.

В рамках дела о нападении в СИЗО Камнева обвиняют по статьям о захвате заложников (ч. 3 ст. 206 УК), побеге из мест лишения свободы (ч. 3 ст. 313 УК) и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 3 ст. 321 УК).

* организация признана в России террористической и запрещена