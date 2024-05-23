Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении пятикилометровой особой зоны на административной границе с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). Решение принято по итогам заседания ростовского оперативного штаба, сообщил глава региона. Указ вступает в силу с 23 мая.

Особая зона будет проходить по территории Чертковского, Миллеровского, Тарасовского, Каменского, Красносулинского, Родионово-Несветайского, Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, а также городов Донецк и Гуково.

По словам Голубева, на указанной территории будет действовать особый правовой режим, «аналогичный пограничной зоне».

«Эта мера позволит создать условия для защиты от проникновения террористов, экстремистов и их пособников, незаконного перемещения оружия, боеприпасов и средств диверсии на территорию региона», — говорится в сообщении губернатора.

Согласно указу, нахождение и передвижение в особой зоне будут возможны только при наличии документов, удостоверяющих личность.

О въезде на такую территорию необходимо оповещать Пограничное управление ФСБ по области не менее, чем за 12 часов. Условие не распространяется на сотрудников государственных и муниципальных учреждений, находящихся в особой зоне по служебным заданиям, а также на собственников земельных участков и помещений, которые расположены в стометровой полосе.

Голубев уточнил, что пропускные пункты для граждан будут работать без изменений.

В пресс-службе ростовского губернатора изданию «Подъему» заявили, что основная цель создания особой зоны — ужесточение контроля за незаконным перемещением «нежелательных» лиц и оружия. Установка каких-либо физических заграждений и эвакуация жителей в рамках этого режима не предусмотрена.

«Речь о том, что нужно поставить более жесткий заслон [от] всякого рода проникновения нежелательных, потому что этим откровенно пользуются. И реакция, которую мы сейчас увидели, отчасти спровоцирована сознательно некими товарищами, которым теперь невыгодно это всё», — заявили в пресс-службе губернатора.

Общая протяженность границы Ростовской области с ДНР и ЛНР составляет более 600 км. В Ростове-на-Дону, который расположен примерно в 170 км от Донецка, находится штаб Южного военного округа, где 21 мая стартовал первый этап учений готовности нестратегических ядерных сил.

Особая зона как «определенный фильтр»

В разговоре с ТАСС депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что решение ростовского губернатора поможет создать «определенный фильтр», который будет мешать диверсантам и террористам пересекать границу. По мнению парламентария, украинские «агенты» раньше могли через ДНР и ЛНР попадать в Ростовскую область, а затем в другие российские регионы. Сейчас такая возможность для них будет закрыта, считает Водолацкий.

Крымский министр транспорта Николай Лукашенко заверил, что создание особой зоны никак не отразится на работе сухопутного маршрута на полуостров. «Транспортный коридор в Крым из Ростовской области через новые регионы будет функционировать в прежнем режиме», — заявил он. Лукашенко отметил, что те, кто направляется на автомобиле в Крым через новые регионы, в любом случае должны иметь при себе удостоверяющие личность документы.

Летом 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что для защиты мирного населения от обстрелов и от проникновения диверсантов вглубь страны необходимо создать так называемую «санитарную зону» в приграничных районах. Позже глава государства отмечал, что речь идет о территории, которую будет «сложно преодолеть» с помощью средств поражения, «прежде всего, конечно, иностранного производства».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию «санитарной зоны», утверждал, что правительство продумывает меры, призванные обезопасить приграничные территории. Для этого, по словам представителя Кремля, нужен некий «коридор» или «буферная зона» между Россией и Украиной.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Белый дом ослабить запрет на использование оружия американского производства для нанесения ударов по территории России, сообщила 22 мая газета The New York Times со ссылкой на источники.