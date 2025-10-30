Митрополит Томский и Асиновский Ростислав посоветовал мужчинам не спешить признаваться в супружеской измене женам. По его словам, сначала необходимо прийти в церковь и «покаяться в грехе», а после — определить ход действий вместе со священником. Таким мнением архиерей поделился в эфире программы «Православный взгляд» на телеканале «Союз».

«Я думаю, что здесь куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь, покаяться в этом грехе, положить твердое сердце, намерение больше никогда к этому не возвращаться, осознавая, что это путь, который ведет не только к разрушению семьи, но и к разрушению души человека, духовной жизни человеческой», — пояснил митрополит.

По его мнению, признаваться в измене «не всегда полезно», поскольку можно «кого-то соблазнить, кого-то оттолкнуть или что-то разрушить».

«Что касается [того], стоит ли признаться <…> жене [в измене], это ведь зависит от того, [какой у этого будет итог]. Если это даст человеку больший шанс к греху не возвращаться, если это позволит укрепить семью — то это одно дело. Но если какое-то, например, признание может <…> что-то разрушить, то не всегда это делать полезно», — убежден архиерей.

Помочь определить, что будет «спасительнее и для самого человека, и для семьи в целом», может священник, у которого есть «некий пастырский, практический подход», заявил митрополит Ростислав.

В Томской епархии в беседе с RT подчеркнули, что священник не советовал обманывать супругов, а призвал «покаяться в содеянном» и на исповеди «посоветоваться <…> со своим духовником, как ему дальше поступать».

«Митрополит Ростислав не призывает и не советует обманывать. Заголовки, [написанные СМИ], вырваны из контекста. Его Высокопреосвященство говорит о том, что человек должен прежде всего покаяться в содеянном. И уже на исповеди посоветоваться со священником, со своим духовником, как ему дальше поступать», — добавили в епархии в разговоре с «Подъемом».

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, в свою очередь, назвал «провокационным» вопрос, который был задан митрополиту. По словам Кипшидзе, такие «деликатные» темы необходимо обсуждать «в рамках исповеди, а не публично».

Вместе с тем он указал, что церковь «осуждала и будет осуждать измену», которая разрушает брак. Укрепить взаимоотношения между женой и мужем может верность, а не «способность одного из супругов эффективно и умело скрывать свои похождения», считает Кипшидзе.

«Любому православному христианину понятно, что мысль о том, что правда „может травмировать ближнего нанести ему вред“ открывает бездну для оправдания лжи и собственных грехов. Поэтому Церковь призывает хранить верность, говорить правду своим супругам, а не скрывать что-то от них, руководствуясь лукавыми целями», — написал о Кипшидзе в своем телеграм-канале.

Ранее священник РПЦ Кирилл Марковский заявил, что амбиции людей, стремящихся больше зарабатывать и лучше жить, должны распространяться на пожертвования в пользу церквей. При этом он поделился мнением, что богатство не приносит душевного спокойствия, а для женщины большие деньги даже «вредны».

«Это кошмар будет, [если у женщины есть 100 тыс. рублей]. <…> Это такое испытание, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше? Совесть будет совершенно справедливо нас обличать за небогоугодную роскошь», — сказал священник.

Кипшидзе пояснил RTVI, что рассуждения Марковского о вреде крупных сумм денег для женщин — это «частное мнение», которое «нельзя считать <…> общеобязывающим».