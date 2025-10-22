Рассуждения иерея Кирилла Марковского о вреде крупных сумм денег для женщин — это «частное мнение», которое «нельзя считать <…> общеобязывающим», заявил RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, слова Марковского являются «пастырским советом, который, скорее всего, дан в проповеди, адресованной узкому кругу людей».

«Я считаю, что это частное мнение, которое, разумеется, нельзя считать каким-то общеприменительным или, тем более, общеобязывающим», — подчеркнул Кипшидзе.

Свое мнение по поводу женщин и денег Марковский высказал телеведущему Александру Ананьеву в интервью для журнала «Фома», который считается одним из крупнейших в России православных средств массовой информации. В ходе беседы речь зашла о том, сколько доходов россиянам следует жертвовать церкви.

Ананьев высказал мнение о том, что амбиции людей, стремящихся больше зарабатывать и лучше жить, должны распространяться и на пожертвования в пользу РПЦ.

«Даже если тебе не повезло, и ты родился женщиной, <…> ты должен быть амбициозным. <…> Сегодня купил однокомнатную квартиру, завтра должен стремиться купить трехкомнатную. Сегодня <…> в храме отдал 100 тыс. рублей, завтра должен стремиться отдать 150 тыс. рублей. <…> Женщина со 100 тысячами и с миллионом рублей — это разные женщины», — рассуждал ведущий.

Марковский, комментируя мнение своего собеседника, выразил уверенность в том, что богатство не приносит душевного спокойствия, и напомнил, как в поисках достатка люди совершали «преступления, шли по головам, совершали предательства».

«Вы совершенно правы, что стоять на месте нельзя. <…> Главный вектор — куда идти. Вы мне <…> задали направления очень сомнительные с точки зрения верующего человек», — сказал иерей.

По словам Марковского, даже 100 тысяч рублей для женщины вредны, поскольку вызывают у нее «страшные переживания каждый день: что купить, куда потратить, куда свое приобретенное потом сложить».

«Это кошмар будет. Если у вас будет столько денег, это такое испытание, потому что к вам будут приходить помыслы. 100 тысяч нельзя, надо 90 отдать на храм. Зачем тебе больше? Совесть будет совершенно справедливо нас обличать за небогоугодную роскошь», — поделился мнением священник.

Счастье, по его убеждению, не в деньгах, а «в том, когда человек реализует свою жизненное призвание, которое у него от бога».

Ранее настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергей Кульпинов заявил, что в России надо ввести десятину для сбора средств на содержание православных храмов, священнослужителей и их семей, поскольку обязанность финансировать церковь возложена на верующих самим Богом. Вслед за ним митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий назвал церковную десятину «очень актуальной заповедью».

Комментируя эти заявления по просьбе RTVI, Кипшидзе отметил, что Русская православная церковь никогда не предлагала обязать верующих платить десятину, и сама постановка этого вопроса носит неприемлемый характер. Его начальник — глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда — опубликовал по этому поводу пост, в котором назвал слова Кульпинова провокационными.