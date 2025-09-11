Еще один представитель РПЦ высказался за то, чтобы каждый из православных верующих уплачивал Церкви десятину. В интервью православной телекомпании «Союз» митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий назвал это «очень актуальной заповедью».

Так он ответил на вопрос ведущей о том, считать ли десятину ветхозаветным установлением, на которое современные христиане могут уже не обращать внимания, или оно остается важным.

«Заповедь Божия, которую Господь дал еще в Ветхом Завете, не устарела и сегодня, она очень актуальна», — сказал священник РПЦ.

Он указал, что и в Новом Завете есть строки о том, что «доброхотно дающего любит Бог», поэтому ветхозаветное установление сохранилось до сегодняшнего дня. Но РПЦ не требует от прихожан, чтобы они десятую часть своего дохода отдали Богу, — все переведено на добровольную основу, продолжил он.

«Но, к сожалению, люди уже потеряли значимость этого важного делания, которое должно быть у каждого человека. Они думают, <…> что священники, попы всё себе в карман будут ходить, дома покупать, что там еще», — сказал он. «На Мерседесах ездить будут», — подсказала ведущая.

Более того, прихожане, покупающие что-то в самой церкви, спрашивают, почему такая дороговизна, рассказал митрополит Викентий.

«Идет как на базаре торговля. А торгуются с нами — что, мол, дорого, может быть, сделаете подешевле, — не понимая, что они пришли в церковь, и там уже не светская жизнь, а божественная, где они вступают в общение с Богом», — посетовал священник.

Он повторил, что это «божье установление», которое верующие «должны делать».

«Мы приходим жертвовать Богу. Жертва Богу это что — благодарение Богу. <…> Так приходите в церковь и поблагодарите Бога за то, что вы дышите, что вы можете работать, что у вас есть руки-ноги, голова есть на плечах, она соображает. Это все тоже дар Божий, Господь может это все отнять очень быстро», — привел свои аргументы митрополит.

«А кто все это содержать должен?»

Ранее настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске протоиерей Сергей Кульпинов возмутился мнением одного из прихожан, который заявил, что если каждый будет отдавать десятую часть своих доходов, то Церковь невероятно обогатится.

«А вот это все содержать кто должен, настоятель? <…> Государство не принимает участия. Это ведь не священники, это Бог сказал: ты должен в Мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом Мой, чтобы ты мог ко Мне прийти, чтобы служители Мои могли жить», — ответил протоиерей.

Он продолжил, что если прихожане не хотят содержать церковных служителей и их семьи, то те будут доступны не тогда, когда у людей есть потребность прийти в церковь и воспользоваться их помощью, а в редкие дни и часы, когда они не будут заняты другой работой, приносящей деньги.