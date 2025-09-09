В России надо ввести десятину для сбора средств на содержание православных храмов, священнослужителей и их семей, заявил настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергей Кульпинов. По его словам, обязанность финансировать церковь возложена на верующих самим Богом.

Заявление о десятине протоиерей сделал в ходе воскресной проповеди. В подтверждение своих слов он процитировал Священное писание: «Он сказал: ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой».

Верующие, по мнению Кульпинова, должны содержать также священника и его семью, которых «никуда не денешь» и «надо кормить». В противном случае, добавил протоиерей, ему придется искать другую работу, не связанную со служением Богу и людям.

«Да не надо мне, чтобы мой приход кормил моих детей и меня. Но тогда не подходите ко мне. Дайте мне шесть дней в неделю возможность работать, я устроюсь на работу. Но когда вам будет нужно что-то срочно, я скажу — стоп, в субботу или воскресенье вечером. Вы этого хотите?» — обратился Кульпинов к прихожанам.

В середине августа с предложением ввести в России «социальную десятину» выступала президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева. По ее словам, этот целевой налог следует взимать с россиян, получающих ежегодный доход более 30 млн рублей, и перечислять в «своеобразную федеральную кассу взаимопомощи для тех, кто вынужден существовать на крохе с барского экономического стола».

Десятина — это практика добровольного пожертвования десятой части доходов на нужды религиозной общины или храма. Она упоминается ещё в Ветхом Завете как обязательное пожертвование в пользу священников и нуждающихся. В раннехристианской церкви эта традиция трансформировалась в принцип добровольной жертвы, основанный на словах апостола Павла: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог».

Десятина в православии рассматривается как акт доверия Богу и отречения от чрезмерной привязанности к материальным благам. Святитель Иоанн Златоуст называл пожертвования «семенем для будущего урожая благодати». Жертва должна быть безвозмездной и совершаться с молитвой. Средства направляются на содержание храма, социальные программы (помощь нуждающимся, больницы, детские дома), миссионерскую деятельность и образовательные проекты.

В настоящее время Русская православная церковь не требует обязательной уплаты десятины. Канонические документы подчёркивают добровольность и осознанность пожертвований. Например, Устав РПЦ указывает, что средства храмов формируются за счёт добровольных взносов верующих, продажи свечей, а также доходов от обрядов и аренды.

Многие священники рекомендуют своим прихожанам регулярно жертвовать по мере возможностей. В ряде епархий (например, в некоторых приходах Москвы или Санкт-Петербурга) существуют программы «десятины», в рамках которых верующие добровольно перечисляют 5—10% доходов. Эти средства часто идут на конкретные цели: ремонт храма, издание духовной литературы или поддержку бедных. Однако такие инициативы — исключение, а не правило.