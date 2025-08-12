В России нужно ввести «социальную десятину», то есть целевой налог в размере 10% для тех, чей доход превышает 30 млн рублей в год. Об этом на пресс-конференции в Москве заявила президент Биографического института Александра Зиновьева Ольга Зиновьева, передает корреспондент RTVI.

«Пусть со мной спорят, пусть мне возражают, но я должна это высказать. Я предлагаю ввести “социальную десятину” — 10-процентный целевой налог на граждан России, чей ежегодный доход превышает, скажем, для начала 30 млн рублей в год. Для этого налога должен быть создан какой-то российский банк помощи нуждающимся пенсионерам — своеобразная федеральная касса взаимопомощи для тех, кто вынужден существовать на крохе с барского экономического стола. Детали создания такого банка надо, конечно, обсуждать отдельно», — сообщила она.

На мероприятии Зиновьева также заявила, что сейчас в России цены в театрах и в музеях «просто заоблачные».

«Какой зарплаты хватит для нормальной семьи с двумя детьми, чтобы сходить в московский зоопарк, где стоимость прохода подскочила до 1,5 тыс. рублей по сравнению с пятью рублями в самый темный период нашей жизни, как называли провальный период в Советском Союзе? Детский билет стоит 750 рублей. Семья должна выбирать, сходить ей в Третьяковскую галерею на выставку Карла Брюллова или на передвижников. <…> Или выбирать другую возможность — приобрести продукты, чтобы не умереть с голоду. Взрослый билет в Третьяковку стоит 900 рублей, детский — 450. Какое будущее у страны, если родители должны постоянно делать вот такой варварский выбор между желудком и культурой в этом году?» — подчеркнула она.

Зиновьева заявила, что в этой ситуации невозможно доверять Росстату, который «усредняет все невозможное до усреднения и подсовывает нам цифры, которые у нормального гражданина России вызывают покачивание головы».

«Все знают о средних размерах пенсии. Но посчитайте эту среднюю пенсию, разделите ее на 30 дней — у вас получится 800 рублей в день. И на эти деньги пенсионер должен питаться, оплачивать коммунальные платежи, покупать лекарства, приобретать одежду и обувь, ходить в театр — реально ли это? Вопрос риторический для некоторых ведомств чиновников, которые на голубом глазу оценивают прожиточный минимум российского пенсионера в 15 300 рублей. Это означает 500 рублей в день. Но не верится, конечно, что авторы этой цифры не осознавали, что она, мягко говоря, не соответствует действительности», — сообщила президент Биографического института Александра Зиновьева.

По мнению Зиновьевой, пенсионная система России нуждается в реформе, главной целью которой будет обеспечение достаточного уровня благосостояния ветеранов.