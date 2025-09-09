Русская православная церковь никогда не предлагала обязать верующих платить десятину, и сама подача этого вопроса носит неприемлемый характер. Так замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал RTVI проповедь настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергея Кульпинова о том, что священнослужителю надо кормить семью за счет прихода.

Оценивая это заявление, Кипшидзе сослался на своего непосредственного начальника — главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды, который поделился мнением о проповеди Кульпинова и самой идее «церковной десятины» в авторском телеграм-канале.

Из поста Легойды Кипшидзе отметил три пункта:

заявление Кульпинова — провокационное,

Церковь никогда официально не предлагала ввести сбор десятины в качестве обязательной меры,

сама подача этого вопроса «носит какой-то неприемлемый характер».

Представитель РПЦ признал, что священнослужителей и храмы содержат верующие. Это, по его словам, «ни для кого не секрет», поскольку и сама Церковь как структура существует на пожертвования.

«Но при этом какие-либо требования сбора десятины, на мой взгляд, являются неуместными. Никогда мы с такими заявлениями, с такими обращениями никому не обращались», — напомнил Кипшидзе.

В пример другого возможного подхода он привел Германию, где «через государственную налоговую службу собирается церковный налог».

Десятина — практика добровольного пожертвования десятой части доходов на нужды религиозной общины или храма. В раннехристианской церкви эта традиция трансформировалась в принцип добровольной жертвы, основанный на словах апостола Павла: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог».

Легойда в своем телеграм-канале отмечает возросшую в последнее время медийность фигуры Кульпинова и напоминает, что он «не уполномочен говорить от лица всей Церкви и выступать с какими-либо официальными заявлениями».

«Я лично не имею чести знать отца Сергия, а потому не могу судить о мотивах и контексте его публичных высказываний. <…> Хотя у него, естественно, как у любого человека, может быть и есть своё личное (частное) мнение по тем или иным, в том числе и светским, вопросам», — поделился глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ.

Он призвал священнослужителей к «ответственности и взвешенности в публичных заявлениях, особенно на острые темы», поскольку «любое слово может быть вырвано из контекста и использовано для раскручивания информационной волны, способной ввести в соблазн многих».

К журналистам Легойда обратился с просьбой не выдавать «личное мнение рядового священника» за официальную позицию Русской православной церкви ради «сиюминутной сенсационности и кликабельности заголовков».

«Это в корне неверно и вводит в заблуждение аудиторию. <…> Для публичных заявлений от лица Церкви существуют официальные каналы и специально уполномоченные на то люди. Именно к ним и следует обращаться за комментариями, чтобы репортажи и статьи были не только громкими, но и достоверными», — подытожил представитель РПЦ.

Напомним, в ходе воскресной проповеди настоятель иркутского храма рассуждал об источниках дохода священников. Он заявил, что не считает приход обязанным содержать его семью, но в противном случае ему придется устроиться на светскую работу, чтобы обеспечивать жену и детей, а с верующими общаться только в свободное время.

«Тогда не подходите ко мне. Дайте мне шесть дней в неделю возможность работать, я устроюсь на работу. Но когда вам будет нужно что-то срочно, я скажу — стоп, в субботу или воскресенье вечером. Вы этого хотите?» — обратился Кульпинов к прихожанам.

По его словам, обязанность содержать храмы и священнослужителей была возложена на верующих самим Богом.

«Он сказал: „Ты должен в мой дом принести десятую часть от всего дохода твоего, чтобы содержать дом мой, вот эти стены. Чтобы ты мог ко мне прийти, чтобы служители мои могли жить“», — заявил протоиерей.

Он также обвинил верующих в том, что они, приходя в храм, ждут, «чтобы было уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели», — но при этом не готовы к пожертвованиям на все эти нужды.