Выступавший за уплату десятины прихожанами на содержание храмов, церковных служителей и их семей священник РПЦ пристыдил родителей, которые уговаривают беременных дочерей сделать аборт. Он предложил им вместо этого продать свое имущество и помочь сохранить ребенка, а самим «умереть», потому что они «уже пожили».

Новостные каналы обратили внимание на эти слова, прозвучавшие в новом видеообращении настоятеля храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске протоиерея Сергея Кульпинова. Ролик опубликован на странице храма во «ВКонтакте» под заголовком «Не убивайте своих детей!»

В нем священник высказал позицию против абортов и рассказал историю женщины, которая была беременна третьим ребенком, но не хотела его рожать из-за тяжелой жизненной ситуации. По словам Кульпинова, она твердо настроилась на аборт, но он с трудом смог уговорить ее выносить ребенка и оставить его в роддоме. В итоге, как он утверждает, женщина родила сына и стала его воспитывать «в большой любви», а ее жизнь существенно улучшилась.

Настоятель храма призвал беременных женщин не слушать тех, кто «дает советы, чтобы вы лишили жизни собственного ребенка», в том числе и собственных родителей.

«Я родителям, которые своих дочерей уговаривают убить их внуков, всегда говорю: если вы так любите своих дочерей, ну продайте свое имущество, чтобы она не убила вашего внука, и помогите своей дочери. А сами умрите — вы же уже пожили, вы же уже знали, что такое любовь, вы же знали, что такое жизнь. Дайте возможность жить вашим внукам», — сказал Кульпинов.

Он также заявил, что не видел ни одной женщины, которая сделала бы аборт и никогда больше не думала о том, что «убила» своего ребенка. Как утверждает протоиерей, женщины «мучаются от этого» и 20-30 лет спустя, и «к некоторым эти дети приходят и задают вопрос: “За что, мама, ты меня убила?”».

В сентябре резонанс вызвала видеолекция протоиерея: он возмутился мнением одного из прихожан о том, что если каждый будет отдавать Церкви десятую часть своих доходов, то она невероятно обогатится. Кульпинов заявил, что Бог велел платить десятину на содержание Церкви и ее служителей, а если прихожане не хотят содержать священников и их семьи, то тем придется искать себе работу и они будут недоступны для прихожан, когда тем потребуется помощь и поддержка.

«Тогда всю неделю не трогайте меня, я устроюсь на работу. Но когда вам будет нужно что-то срочно, я скажу: стоп, в воскресенье вечером, всё. Вы этого хотите?» — обратился к верующим Кульпинов.

После этого в РПЦ заявили, что никогда не предлагали ввести обязательство уплачивать десятину, и что какие-либо требования сбора десятины являются неуместными. В комментарии RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сказал, что у любого человека может быть свое частное мнение, но священникам следует ответственно и взвешенно подходить к публичным высказываниям, «особенно на острые темы».