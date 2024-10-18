Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к авторам законопроекта о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри) с просьбой вывести из-под его действия информацию о монашестве. Об этом сообщила РИА Новости руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

«Законопроекты нуждаются в доработке, поскольку их принятие в действующей редакции приведет к тому, что под запретом окажется распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение. В этой связи Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в адрес авторов законопроекта направлено обращение с просьбой внести в них соответствующие поправки», — сказала она.

Игумения Ксения выразила мнение, что инициатива законодателей заслуживает поддержки, так как она даст возможность для очищения информационного пространства «от пропаганды абортов и деструктивного репродуктивного поведения».

Ранее заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал не путать чайлдфри и монашество.

«Появление идеологии чайлдфри — это результат постмодерна. Монашество же обладает такой же длительной историей, как христианство. Всем очевидно, что существование монашества как одного из институтов церкви никогда не противоречило семейным ценностям, потому что монахи не отрицают ценности семьи, как это делают сторонники идеологии чайлдфри, а просто выбирают для себя другой путь, никому его не навязывая», — сказал он изданию Daily Storm.

17 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды идеологии отказа от рождения детей (чайлдфри). Согласно документу, максимальный штраф для физических лиц составит до 400 тыс. рублей, для должностных лиц — до 800 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 5 млн рублей.