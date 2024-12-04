Певица Азиза 4 декабря дала показания в Петроградском районном суде по делу об убийстве Игоря Талькова в 1991 году. Фрагменты допроса опубликовала глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

6 октября 1991 года во время концерта звезд эстрады в петербургском дворце спорта «Юбилейный» за кулисами произошел конфликт между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и охранником Азизы Игорем Малаховым. Предметом спора стала очередность выступлений артистов. По версии следствия, при попытке застрелить Малахова Шляфман смертельно ранил из револьвера Талькова. В июне 2024 года СК сообщил о завершении расследования убийства музыканта и назвал Шляфмана главным обвиняемым по делу. С 1992 года тот живет в Израиле под другой фамилией.

Азиза рассказала в суде, что приехала в Петербург, чтобы выступить на закрытии чемпионата по кикбоксингу. Изначально она не планировала задерживаться в городе, но, по словам певицы, ее попросили выступить 6 октября в «Юбилейном».

В день концерта артистка узнала, что у нее остается мало времени для подготовки к выходу на сцену, и попросила поменяться местами с Игорем Тальковым, который выступал позже. Режиссер концерта, по словам Азизы, согласился изменить очередность, однако затем к певице и ее команде подошел Шляфман и заявил, что Тальков не согласен с новой очередностью.

Со слов Азизы, Малахов, с которым у нее тогда были отношения, пообещал поговорить с музыкантом и ушел вместе со Шляфманом. Позже в коридоре раздались «какие-то шумы, гамы» и «хлопки, похожие на выстрелы», рассказала певица в суде. Выскочив в коридор на звуки, она увидела драку с участием 4-5 человек и «облако дыма» от газового пистолета. Малахов лежал на полу лицом вниз в окружении нескольких мужчин, которые его били, сообщила Азиза.

По ее словам, Шляфман бил Малахова ногами по голове. Азиза легла на спину своему охраннику и закрыла его собой. Один из ударов пришелся по ней. После этого артистка подняла голову и вскочила, а Шляфман побежал от нее в сторону гримерной.

«В руках я увидела у него пистолет», — рассказала Азиза.

Позже в гримерной она услышала крики, что Игорь Тальков ранен. По словам певицы, к тому моменту его уже увезли в больницу, но о том, что он умер, речи еще не было.

В разговоре с журналистами Азиза выразила мнение, что гибели Талькова можно было избежать, если бы участники конфликта вели себя «спокойнее, дипломатичнее, мирно». Она отметила, что представители шоу-бизнеса «достаточно эмоциональные люди», а в гневе человек «может совершить то, что никогда бы не совершил, будучи в холодном уме и со спокойным сердцем».

По словам Азизы, Шляфман не чувствовал себя виноватым, поскольку «многие не понимали до последнего момента, что произошло».

«Там не было такого, чтобы все это на глазах у всех, это было все настолько быстро», — добавила она.

В середине ноября показания в суде по делу об убийстве Талькова дала певица Наташа Королева. Она отметила, что не была активной участницей событий, поскольку во время конфликта выступала на сцене. После ранения Талькова ведущий прервал ее номер и обратился к залу в поисках врача.

В суде сообщили, что на заседание также вызывали повестками артистов Михаила Муромова, Игоря Николаева, Лолиту Милявскую, Богдана Титомира и продюсера Александра Толмацкого, но с судом после этого связался только Николаев.