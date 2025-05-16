Мошенничество с «Пушкинскими картами» на сумму более 30 млн рублей раскрыли главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с полицией Рязанской и Новосибирской областей и региональными управлениями ФСБ. Об этом 16 мая сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Несколько человек задержаны в Рязани и Новосибирске, которые, как считают в ведомстве, действовали по схожим схемам. Они регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» и анонсировали культурные мероприятия, которые по факту не проводились. Деньги от продажи билетов, оплаченных в рамках программы «Пушкинская карта», злоумышленники присваивали, говорится в сообщении.

В Рязани в схожем случае мошенничества обвинили бывшего заведующего отделом одного из местных музеев, рассказала Волк. По версии правоохранителей, он через посредников организовал продажу билетов от имени держателей «Пушкинских карт», которые затем были фиктивно погашены на входе в музей.

Впоследствии экс-завотделом присваивал деньги, поступавшие таким образом на счет музея. Для этого его родственники и знакомые регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, и он заключал с ними фиктивные договоры на услуги по проведению культурных мероприятий, сообщает представитель МВД.

«Поступившие средства в общей сумме свыше 10 миллионов рублей были обналичены и переданы в распоряжение злоумышленника. Противоправная деятельность велась с апреля 2023 года по май 2024», — сказано в релизе.

В Новосибирске трое местных жителей похожим образом присваивали выручку от продажи билетов на экскурсии стоимостью около 4 тыс. рублей, которые на самом деле не проводились. Всего по такой схеме с мая по июль 2022 года подозреваемые похитили более 22,5 млн рублей, которые «тратили на личные нужды».

В ходе обысков полицейские изъяли у задержанных деньги, банковские карты, средства связи, компьютерную технику и другие вещи, необходимые для сбора доказательств аферы.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой части статьи — 10 лет лишения свободы.

Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в Москве в хищениях с «Пушкинских карт» обвинили участника шоу «Голос» певца Эмиля Кадырова и двух бывших членов руководства киноконцертного зала «Эльдар» — заместителя худрука и начальника медиаотдела.

По версии следствия, они также публиковали анонсы фиктивных концертов на платформе «PRO.Культура РФ» и находили держателей «Пушкинских карт» с неистраченными средствами, на которые покупали билеты. Таким образом был продан 321 билет на мероприятия, которые не проводились, сумма хищений превысила 1 млн руб., сообщил Следственный комитет.

В декабре 2024 года трое других организаторов подобного мошенничества с «Пушкинскими картами» в Москве получили тюремные сроки от четырех до шести лет. Ущерб от их действий оценили в 200 млн руб.