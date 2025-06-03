Информация о том, что сотрудники РЖД просят пассажиров ложиться головой к дверям или выходу из плацкарта, а не к окну, не соответствует действительности. Ранее РИА Новости писало, что перевозчик обновил рекомендации для повышения безопасности после крушения поезда в Брянской области.

Журналист агентства утверждал, что услышал такой совет от проводников поезда, следовавшего 2 июня по маршруту Климов — Москва. Однако Федеральная пассажирская компания (ФПК) заявила, что в действующие инструкции для поездных бригад изменения не вносились.

«Обращаем внимание журналистов: данная информация не соответствует действительности! <…> Просим перепроверять информацию и обращаться за комментарием к перевозчику», — говорится в заявлении ФПК.

Вечером 31 мая на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву, обрушился автомобильный мост. На момент происшествия в нем находились 388 пассажиров. В результате семь человек погибли, более 100 — пострадали. По данным на 3 июня, в больницах остаются 53 человек, в том числе трое детей. Состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Он добавил, что 11 пациентов выписаны из стационаров в связи с улучшением состояния. Еще 52 человека обратились за амбулаторной медицинской помощью.

РЖД выплатит по 2,2 млн рублей семьям погибших. Власти региона также выплатят семьям погибших по 1,5 млн рублей, «тяжелые» пострадавшие получат по 750 тыс., «средние» и «легкие» — по 450 тыс. рублей.

Перевозчик отметил, что жизни сотни пассажиров были спасены благодаря оперативному реагированию машиниста Павла Мишина: некоторые из мер, которые мужчина успел принять, позволили снизить скорость поезда к моменту столкновения. Сам машинист не выжил.

Помогали пострадавшим и местные жители. Женщина, проживающая в одном из ближайших к трагедии населенных пунктов — деревне Бурачовка, работала вместе с фельдшерами. В то время как ее сын подвозил пассажиров поезда до Брянска.

Движение поездов на участке железной дороги, где произошло крушение, уже возобновлено. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, если проводить все конкурсные процедуры, то на восстановление моста уйдет 3,5-4 месяца. Если федеральным центром будет принято решение определить подрядчика без торгов, то работы займут до двух месяцев.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В области объявлен траур 2, 3 и 4 июня.