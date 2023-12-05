В секторе Газа полностью отсутствуют мобильная связь и интернет, сообщил палестинский провайдер Paltel в Facebook*. «Мы с сожалением сообщаем о полном прекращении всех услуг связи и интернета с сектором Газа в связи с тем, что основные маршруты, которые ранее были восстановлены, снова отключены», — говорится в сообщении.

В предыдущем посте Paltel речь идет о полном отключении услуг связи от провайдера в городе Газа и северной части сектора из-за «повреждения основных элементов сети».

С начала военных действий между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС связь в секторе Газа отключали по меньшей мере трижды — 5 ноября, 1 ноября и 27 октября.

Израиль активизировал атаку на сектор Газа, продвигаясь в его южную часть, после окончания недели перемирия: в частности, вечером 4 декабря ЦАХАЛ нанес удары по второму по величине городу сектора, хотя МИД Катара ранее утверждал, что в ходе переговоров удалось договориться о продлении режима прекращения огня.

Перед этим США несколько раз предупреждали Израиль о необходимости при наступлении на юг избегать высокой смертности среди гражданского населения и разрушений, подобных тем, которые зафиксированы на севере.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на брифинге заявил, что в южной части сектора Газа наступление будет идти «от дома к дому, от туннеля к туннелю». Он заверил, что выбор целей для атак основан на «точных» данных, а о предупреждениях Вашингтона по поводу жертв и разрушений не упоминал.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявлял, что готов предоставить сектору Газа доступ к системе спутниковой связи Starlink — но «только в гуманитарным целях», после «всех проверок безопасности» в сотрудничестве с американским и израильским правительствами. Израиль при этом предупреждал, что терминалами Starlink могут воспользоваться боевики ХАМАС.

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