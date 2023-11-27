Радикальная палестинская группировка ХАМАС и власти Израиля при посредничестве Катара условились продлить гуманитарное перемирие в секторе Газа на два дополнительных дня. Об этом в соцсети Х (экс-Twitter) сообщил представитель катарского МИДа Маджед аль-Ансари.

Информацию о достижении соглашения подтвердили и в ХАМАСе, передает телеканал Al Jazeera. Израильская сторона, как подчеркнула газета The Times of Israel, пока не выступала с комментариями по поводу продления перемирия.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял о готовности продлить режим прекращения огня, если ХАМАС будет передавать Красному Кресту по десять израильских заложников ежедневно.

Действующее сейчас в секторе Газа гуманитарное перемирие стартовало утром 24 ноября и должно было завершиться сегодня, 27 ноября. Посредником при заключении соглашения о прекращении огня выступали катарские дипломаты.

За эти дни ХАМАС освободил десятки заложников, которых его боевики захватили на израильской территории во время нападения 7 октября. Израиль в качестве ответного шага освободил палестинских заключенных — женщин и подростков.

Генеральный директор Международного Комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини сообщил RTVI, что в рамках соглашения о временном перемирии ХАМАС освободил 58 заложников, включая граждан третьих стран, а Израиль — 85 палестинских заключенных.

По его словам, сотрудники комитета запрашивали доступ к заложникам, которых держат в подземных туннелях Газы, но не добились возможности их посетить. Мардини отметил, что эта просьба «остается открытой» и будет обсуждаться дальше.

«Беспокойство, неопределенность и страдания семей, которые не слышали о своих близких более 45 дней, невыносимы. И именно поэтому посещение заложников так важно. Но, конечно, для этого должны быть обеспечены условия», — заявил гендиректор МККК.