Один из кораблей Черноморского флота на Северной стороне Севастополя отбил атаку противокорабельной ракеты, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников», — написал он.

Публикующий информацию о ракетных угрозах и работе ПВО телегарм-канал lpr 1 утверждает, что, судя «по визуальной фиксации», Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали противокорабельную ракету «Нептун» или «Гарпун». Телеграм-канал «Чп / Севастополь» пишет, что удар якобы пытались нанести американской баллистической ракетой ATACMS.

По объекту, в который целилась украинская армия, попасть не удалось, сообщает lpr 1. Среди прочего, телеграм-канал отмечает, что погибших «однозначно» нет. В Минобороны произошедшее не комментировали.

В Севастополе рассказали о последствиях одной из самых массированных атак

Накануне над территорией России за ночь сбили 50 украинских беспилотников. Атаки пришлись на Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую области.

В Белгородской области, в частности, в результате атаки БПЛА в селе Пороз погибли два человека — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который за ней ухаживал. Сын погибшей «в последний момент» успел выбежать из горящего дома, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

24 марта Севастополь подвергся одной из самых массированных атак. Развожаев тогда сообщал о попадании снарядов в три жилых дома, в одном из которых от осколочного ранения погиб 65-летний мужчина. Пострадали по меньшей мере пять человек, включая ребенка. Телеграм-канал «Рыбарь» тогда утверждал, что ВСУ атаковали стоянку боевых кораблей, и осколки сбитых украинских ракет упали в воду возле причала.