Депутат парламента Швеции Олле Торелль призвал создать в стране систему контроля за тем, как Украина использует помощь в виде финансов и поставок вооружений. Это следует из его обращения к министру обороны Полу Йонсону, текст которого изучила «Лента.ру».

«Швеции важно обеспечить, чтобы направляемые нами ресурсы действительно использовались по назначению, чтобы они использовались эффективно и чтобы ими должным образом управляли в соответствии с целями, лежащими в основе помощи», — цитирует письмо издание.

Парламентарий сослался на международные отчеты, в которых, по его словам, указывалось на проблемы с отслеживанием международной военной помощи в зонах боевых действий. Также он отметил, что существуют требования к надлежащему техобслуживанию современных вооружений и снабжению их запчастями «для поддержания их эффективности».

«Также важно, чтобы финансовые ресурсы, которые Швеция предоставляет Украине, направлялись правильно и чтобы в том, как используются эти ресурсы, была прозрачность», — добавил Торелль.

Он попросил министра обороны предоставить отчет о том, какие меры и системы контроля уже существуют, и как Йонсон намерен обеспечить «правильное использование» военной и финансовой помощи Украине.

Напомним, в июне 2024 года в Евросоюзе был создан специальный аудиторский комитет для контроля за тем, чтобы выделяемые Украине средства расходовались по целевому назначению и не растрачивались.