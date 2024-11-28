В Сирии погиб старший военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Киумарс Пурхашеми. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление КСИР.

Пурхашеми командовал иранскими советниками в Алеппо, пишет агентство Mehr. Он погиб вечером 27 ноября в результате нападения террористов, якобы связанных с Израилем, заявили в КСИР. Подробности не приводятся.

27 ноября сирийские повстанцы во главе с исламистской группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на северо-западе провинции Алеппо, контролируемой правительственными войсками. Эта атака стала крупнейшей с марта 2020 года, когда в Сирии при содействии России и Турции был установлен режим прекращения огня.

Повстанцы заявили, что операция стала ответом на участившиеся удары по районам на юге провинции Идлиб и на увеличение численности сирийских войск вблизи линий фронта.

Российские военные телеграм-каналы пишут, что для сирийских сил нападение на Алеппо стало неожиданностью. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), в результате столкновений погибли более 50 сирийских военных.

Минобороны Сирии заявило, что армия республики противостоит атаке «с помощью различных огневых средств и в сотрудничестве с дружественными силами», в результате чего боевики понесли большие потери в технике и живой силе.

* организация признана в России террористической и запрещена