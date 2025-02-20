Представитель Следственного комитета назвал недостоверными сообщения о начале расследования обстоятельств убийства писателя и поэта Михаила Лермонтова. Об этом пишет ТАСС.

«Распространенная одним из агентств информация о расследовании убийства Лермонтова не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

О том, что следователи якобы приступили к расследованию обстоятельств гибели Лермонтова, ранее заявил народный артист России, депутат Госдумы Николай Бурляев.

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать», — утверждал депутат.

О том, что Бурляев обратился в СК с просьбой организовать расследование деталей убийства Лермонтова, стало известно в конце января.

«Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова… Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — говорилось в тексте его обращения.

По словам депутата, исследователи биографии поэта, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины в течение нескольких десятилетий указывали на недобросовестный характер следствия, которое было проведено непосредственно после убийства Лермонтова в 1841 году.

Бурляев выразил уверенность в необходимости профессионального расследования всех обстоятельств, приведших к дуэли, в результате которой погиб классик русской литературы. Он обратил внимание на то, что пуля, прервавшая жизнь Лермонтова, «попала в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов».

Кандидат филологических наук, заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске Елена Кривецкая в разговоре с RTVI отметила, что коллектив музея придерживается официальной версии о том, что отставной майор Николай Мартынов убил поэта на дуэли из-за шутки, связанной с его костюмом.

«Шутка (на первый взгляд незначительная) вызвала гневную реакцию со стороны ранимого амбициозного Мартынова, и дуэль состоялась. Лермонтов погиб в результате выстрела навылет. Ни любовной (ссора из-за женщины), ни политической, ни детективной подоплеки в этом событии, по нашему мнению, нет», — пояснила она.

Кривецкая также признала, что в истории гибели поэта есть немало невыясненных деталей, «начиная с причины дуэли, ее обстоятельств, подлинного места трагического события, состава секундантов и заканчивая медицинским заключением беглого осмотра тела, содержащим предельный минимум сухих фактов».

Однако представитель музея усомнилась в необходимости нового расследования из-за отсутствия непосредственных свидетелей и наличия полной документации, касающейся убийства писателя.

«Именно на них и результатах баллистической экспертизы советских исследователей строится версия, которую мы считаем единственно верной. Несмотря на многие информационные пробелы вряд ли что-то новое может быть открыто в этом вопросе», — добавила она.