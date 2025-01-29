В Приморье расследуют уголовное дело по факту гибели 19-летнего рядового срочной службы Артема Антонова во время учений на стрельбище в октябре 2024 года. Проведение расследования подтвердили Daily Storm в военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.

В ведомстве добавили, что предварительное следствие еще не завершено, и отказались дать уточнения по делу, в том числе указать статью, по которой оно заведено.

О гибели солдата и доследственной проверке впервые стало известно в декабре из статьи журналистки под псевдонимом Асия Несоевая, которая сотрудничала с несколькими русскоязычными СМИ, объявленными в России иноагентами и/или нежелательными организациями. В январе они стали удалять материалы Несоевой, обвинив ее в фейках. Статья об Антонове, однако, не удалена — как пояснило опубликовавшее ее издание, «все изложенное в заметке оказалось проверяемым и достоверным».

В публикации, посвященной убийству Антонова, приводится скриншот части страницы материалов доследственной проверки, из которого следовало, что солдат погиб 21 октября 2024 года во время занятий на полигоне «Ильинский» в приморском селе Камень-Рыболов. Как утверждается, это произошло, когда военный инструктор, чье имя в тексте не указано, в нарушение правил снял автомат с предохранителя, направил в сторону личного состава и выстрелил, попав в голову 19-летнего срочника.

В статье Несоевой со ссылкой на материалы проверки утверждалось, что Антонова застрелил лейтенант 394-го мотострелкового полка «во время подготовки к отправке на границу с Украиной», а именно в Курскую область. В видимой части скриншота говорится, что срочник находился в полевом лагере приморской военчасти.

Как писала Несоевая, по предположению родственницы Антонова, «его могли расстрелять за отказ подписывать контракт и отправляться в зону боевых действий». Родственники срочника также рассказали журналистке, что по той же причине командиры неоднократно избивали молодого человека, и что на его теле, которое им выдали после смерти, были синяки.

После публикации Несоевой другие СМИ, признанные иноагентами и/или нежелательными организациями, также выпустили материалы, посвященные гибели Антонова. Некоторые сообщили, что получили подтверждения от других родственников срочника, одно из изданий также ссылалось на источник в силовых структурах.