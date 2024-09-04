Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ хотят «бессрочно удерживать» захваченную территорию в Курской области, — это «игра больного воображения». Таким мнением с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это либо блеф, либо игра больного воображения», — заявил Джабаров.

Комментируя потенциальные переговоры России и Украины, Джабаров отметил, что они невозможны, пока российская армия не оттеснит бойцов ВСУ из Курской области.

«Сначала надо разобраться с теми террористами, которые проникли на нашу территорию», — заключил он.

Накануне Зеленский заявил, что ВСУ намерены «бессрочно удерживать» захваченную территорию в Курской области в рамках украинского «плана победы». При этом он подчеркнул, что украинские войска не планируют захватывать земли в российском регионе и привносить туда свой уклад и национальные законы.

Украинский глава также отметил, что Вашингтон не знал об операции в Курской области, поскольку план вторжения держался в строжайшем секрете даже в самой Украине. По словам Зеленского, «дело не в недоверии», а в эффекте неожиданности.

Песков в ответ на слова Зеленского сказал, что Россия достигнет поставленных целей военной операции, несмотря на заявления Киева о «плане победы».