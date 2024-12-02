В 2025 году выплачиваемые россиянам пособия на детей в возрасте до 17 лет увеличатся, сообщает NEWS.ru со ссылкой на сенатора и главу Социал-демократического союза женщин России Ольгу Епифанову.

Кроме того, по ее словам, вырастут размеры выплат по уходу за ребенком в первые полтора года после его рождения — до 9227 рублей в январе и до 9900 рублей с февраля. «Максимальный размер пособия вырастет до 68 996 рублей в месяц», — пояснила член Совфеда.

С учетом повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет увеличено и пособие по беременности — оно будет составлять минимум 103 285 рублей за 140 дней.

Единовременное пособие, выплачиваемое россиянкам при рождении ребенка, также вырастет в январе и феврале 2025 года, в итоге превысив 24,5 тысячи рублей.

Ежемесячное пособие на детей военнослужащих, которые проходят службу по призыву, увеличится до 16 698 рублей в январе и до 17 917 рублей в феврале, уточнила Епифанова.

Малообеспеченные семьи, по ее словам, будут получать по 17,2 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до трех лет и по 8,6 тысячи рублей на детей, не достигших 17-летия.

В целом в проект федерального бюджета на следующие три года, недавно принятый Госдумой, заложено 10 трлн рублей на поддержку семей с детьми, из них свыше 4 трлн рублей пойдут на выплату единого детского пособия и 1,7 трлн рублей на маткапитал.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказывала, что в 2025 году пособия по беременности и родам в России вырастут вдвое по сравнению с 2023 годом. В 2025 году, по ее словам, размер материнского капитала превысит 1 млн рублей.