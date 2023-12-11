Не все представители американского истеблишмента согласны с политикой Белого дома в отношении украинского кризиса, а высказывание сенатора, республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса о том, что для завершения конфликта Киеву придется уступить Москве часть территорий, не новое для США. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

В интервью CNN 10 декабря Вэнс выразил мнение, что американское правительство должно «прекратить кровопролитие, а не выписывать все больше незаполненных чеков для войны». Он назвал желание Украины вернуться к границам 1991 года нелепым и добавил, что в интересах США признать, что киевским властям придется уступить России часть территорий. По словам сенатора, «все знают», что это [военная операция] должно будет закончиться переговорами.

Климов рассказал, что 1,5 года назад, когда он встречался «на нейтральной территории с некоторыми представителями американского истеблишмента по их просьбе», от них звучала мысль о том, что «администрация [президента США Джо] Байдена заводит Америку в тупик».

«Правящий класс в США все-таки не монолитен, и так называемое глубинное государство ведет политику не всегда одинаково с политикой, которую провозглашает Белый дом», — пояснил сенатор.

Он отметил, что сейчас американские политики не боятся говорить об уступках территорий и переговорах с Россией. «Давлением объективной реальности возникает прослойка людей, которые не доверяют тому, что провозглашается из Белого дома. Это дает возможность таким конгрессменам, как сенатор Вэнс, заявлять вещи очевидные для многих серьезных людей в самих Соединенных Штатах», — заключил Климов.

В середине ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ отметил, что Киев не может согласиться на заморозку военного конфликта с Москвой, потому что это будет патовой ситуацией. По словам главы государства, замороженный конфликт — это «та же война, но без возможности ответить врагу», «без надежды на будущее, без надежды на инвестиции». Он добавил, что Украина находилась в такой ситуации с 2014 года.

Позднее в беседе с журналистами Fox News и The Sun Владимир Зеленский заявил, что военные действия в его стране завершатся не так быстро, как хотелось бы. Он обратил внимание на то, что люди относятся к происходящему «как к кино, и ждут, что в событиях не будет длинных пауз, что картинка перед глазами будет всегда меняться, каждый день будут какие-то сюрпризы», однако это «ежедневный тяжелый труд».

При этом украинский лидер заверил, что Киев не будет стремиться заключить мир с Москвой «любой ценой». По его словам, начать полноценные мирные переговоры можно только после вывода российской армии с украинской территории.