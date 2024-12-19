В случае проведения переговоров с Украиной Россия может согласиться на определенные компромиссы, заявил «Ленте.ру» первый зампред сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, готовность к переговорному процессу, которую неоднократно подтверждал российский лидер Владимир Путин, не равноценна согласию прекратить боевые действия.

Москва в любом случае будет учитывать собственные интересы, заявил член Совета Федерации. Поэтому, подчеркнул Джабаров, даже в случае запуска переговорного процесса Путин не даст команду о прекращении огня, поскольку опыт провальных минских соглашений показал, что Украина сама не станет останавливаться — как и ее западные партнеры.

«Нас уже в такую ловушку заманивали минскими соглашениями, когда все приостанавливали, и они продолжали вооружать киевский режим. То же самое было, когда парафировали мирное соглашение в Стамбуле: договаривались, что будут рассматривать, а потом замолчали и продолжали воевать», — поделился мнением сенатор.

Джабаров убежден, что украинский президент Владимир Зеленский, в отличие от Путина, не готов к переговорам и будет вынужден «воевать с Россией как можно дольше», поскольку в противном случае «его просто снесет сам украинский народ».

Аналогичный подход, по словам сенатора, Москва будет проявлять и к возможным компромиссам в переговорном процессе. «Россия готова на компромиссы. Но только на те, которые не нарушают планы специальной военной операции (СВО) и задачи, которые поставил президент», — пояснил Джабаров.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены»: Путин подвел итоги 2024 года

19 декабря в ходе прямой линии, подводящей итоги 2024 года, Путин заявил, что Россия всегда готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта и к компромиссам, которые позволят его завершить. Однако, по словам российского лидера, от двустороннего диалога отказался сам Киев.

Кроме того, президент России подчеркнул, что с точки зрения Москвы действующий президент Украины, чьи полномочия были продлены без проведения запланированных выборов, не является легитимным руководителем страны, поэтому и рассматривать его в качестве участника переговоров невозможно. В качестве представителя Киева мог бы выступить председатель Верховной рады, отметил Путин.