Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) направила обращение послу Турции в России Танжу Бильгичу в связи с инцидентами, связанными с отказом российским гражданам в услугах авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ.

В своем обращении правозащитники отметили, что хотели бы получить от турецких властей «оценку нарушению права на свободу перемещения россиян» и содействие в предотвращении отказов со стороны авиаперевозчиков Турции.

«Члены Постоянной комиссии выражают серьезную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков», — говорится в документе.

В СПЧ отметили, что, согласно данным российского консульства в Турции, сотрудники Turkish Airlines «унижают достоинство сограждан исходя из того, что они русские».

Согласно информации очевидцев и экспертов туротрасли, с февраля 2024 года транзитные пассажиры при пересадке в Стамбуле на рейсы «Турецких авиалиний», следующие в страны Латинской Америки, стали массово получать отказы в перелете. Сотрудники аэропорта и авиаперевозчика иногда объясняли отказ отсутствием багажа, нехваткой определенных документов или «чистым» загранпаспортом пассажира, а порой даже не указывали причину, делились очевидцы.

Многие путешественники из России рассказывали, что их не допускали на борт самолета турецкой авиакомпании после того, как ее сотрудники замечали российский паспорт. По словам некоторых очевидцев, звучали фразы: «Russian No».

На инциденты обратили внимание в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и российском посольстве в Турции. Дипломаты и представители туристического сектора порекомендовали россиянам, по возможности, не обращаться к услугам турецкого перевозчика и найти ему альтернативу. Кроме того, представители российского консульства направили ноту в МИД Турции, но не получили в ответ «внятной реакции».

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов ранее заявил, что российские консульства внимательно следят за ситуацией с отказом россиянам в полете и ожидают ответа от турецких властей.

Посольство России в Турции также порекомендовало россиянам, оказавшимся в подобных ситуациях, не только писать обращения в авиакомпанию с просьбой вернуть средства за потерянный билет, но и подавать заявление в суд.

В Turkish Airlines официально не комментировали ситуацию, однако вечером 23 апреля авиакомпания разместила на своем сайте памятку на русском языке о «дополнительных мерах контроля к пассажирам» на рейсах в Венесуэлу, Мексику, Колумбию, Кубу и Бразилию. Из публикации следует, что «власти страны [следования] могут отказать во въезде» при несоблюдении некоторых правил, контроль за которыми «может осуществляться во время посадки» в аэропорту.

Среди этих правил — наличие у пассажира единого или сквозного номера бронирования авиабилета (PNR) по маршруту туда и обратно, оплаченная бронь гостиницы, купленные обратные билеты.

Кроме того, на рейс могут не пустить пассажиров, «у которых недостаточно наличных денег или нет действующей кредитной карты на время пребывания», сообщается на сайте авиакомпании.