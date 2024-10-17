Актеру Михаилу Ефремову, осужденному на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, уже давно полагается условно-досрочное освобождение (УДО), сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она считает, что никаких препятствий для освобождения по УДО в случае с Ефремовым нет.

В беседе с «Лентой.ру» Меркачева отметила, что актер «уже сейчас может освободиться», а также выразила непонимание по поводу того, почему до сих пор с этим «затягивали».

«Либо же он обращался, но ему отказывали. Он приговорен был в 20-м году к семи с половиной годам. Минимальный срок для подачи УДО в его случае составляет не меньше половины срока наказания. Он их отбыл. От 7,5 половина наказания — это 3 года и 8 месяцев. Он сидит больше 3 лет 8 месяцев», — сказала Меркачева.

Правозащитница отметила, что при принятии решения суд будет учитывать резко ухудшившееся состояние актера. По словам Меркачевой, помимо состояния здоровья, суд учитывает характеристику, которую подают из колонии, а также раскаяние или нераскаяние осужденного.

«Я считаю, что в случае с Михаилом Ефремовым нет никаких препятствий для того, чтобы его освободить [по УДО]», — добавила она.

Shot 17 октября сообщил, что состояние 60-летнего Ефремова резко ухудшилось, он «с трудом дышит и почти не может разговаривать». По данным телеграм-канала, у актера обострение хронической обструктивной болезни легких, а для контроля состояния ему нужно ежедневно посещать врача.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы летом 2020 года. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице от полученных травм. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Пресненский суд Москвы в сентябре 2020 года приговорил Ефремова к восьми годам колонии, но в октябре того же года Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии.

Адвокат Ефремова Юрий Падалко подтвердил RTVI, что состояние актера ухудшилось и ему оказывается помощь. При этом он отметил, что не может раскрывать детали, потому что это будет не совсем этично по отношению к его подзащитному.

Вместе с тем в управлении ФСИН по Белгородской области заявили, что информация об ухудшении здоровья Ефремова «не соответствует действительности». В ведомстве отметили, что состояние здоровья осужденного удовлетворительное, «без отрицательной динамики», он «находится под постоянным наблюдением врачей».

Ранее на этой неделе адвокат Ефремова в интервью Daily Storm говорил, что у актера хроническая обструктивная болезнь легких, из-за чего он пропускает работу в швейном цеху. Представитель актера добавил, что сейчас защита готовит документы для выхода артиста на свободу по УДО.