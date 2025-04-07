Вашингтон ввел пошлины в отношении необитаемых островов Херд и Макдональд, чтобы не допустить возможности обхода тарифных мер США. Об этом в интервью телеканалу CBS News рассказал американский министр торговли Говард Латник.

По словам главы Минторга США, если не добавить какую-либо территорию в тарифный перечень, то этим могут воспользоваться другие государства. Латник привел в пример ситуацию, когда Китай после введения против него ограничений в 2018 году «начал идти в Америку через другие страны».

«Президент [США Дональд Трамп] это знает, ему это надоело, и он собирается это исправить. Он сказал: „Слушайте, я не могу позволить, чтобы Китай или другие страны могли бы воспользоваться какой-либо частью мира для грузоперевозок“. Так что конец этим нелепым лазейкам», — подчеркнул министр.

Латник также опроверг предположения о том, что список стран и территорий, в отношении которых Трамп ввел пошлины, сгенерировал искусственный интеллект. Глава Минторга сообщил об этом после того, как в сети стали широко обсуждать, что торговые ограничения Белого дома затронули так называемые «острова пингвинов» — острова Херд и Макдональд.

Они находятся в южной части Индийского океана, примерно в 1,7 тыс. км к северу от Антарктиды и в 4,1 тыс. км к юго-западу от австралийского города Перт. Острова включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Людям необходимо разрешение на посещение региона. Чтобы добраться до островов с материковой части Австралии, потребуется около двух недель.

По данным Австралийской антарктической программы, на островах находятся единственные в Австралии действующие вулканы, самая высокая гора и ледники.

«И это не говоря уже об огромных колониях пингвинов, тюленей и перелетных птиц, среди которых есть несколько видов, имеющих природоохранный статус на национальном и международном уровне», — говорится в справке программы.

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. Тарифы в отношении Китая составили 34%, для ЕС — 20%, а базовая пошлина на весь импорт составила 10%.