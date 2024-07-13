В США суд закрыл уголовное дело в отношении актера Алека Болдуина, пишет CNN. Его обвиняли в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина» в 2021 году. Поводом для прекращения уголовного преследования стали связанные с вещдоками нарушения, которые были допущены в деле.

Адвокаты Болдуина подали ходатайство о прекращении дела утром 12 июля. Они утверждали, что прокуроры не передали защите коробку с боеприпасами, которая могла фигурировать в деле. Об этом в ходе судебного заседания сообщил и криминалист. По его словам, боевые патроны следствию передал человек по имени Трой Теске — отставной офицер полиции и друг отчима осужденной по делу Ханны Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма «Ржавчина».

Теске говорил, что указанные предметы были занесены в дело, не связанное с Болдуином, их также не включили в опись и не проверили на предмет соответствия с патронами, которыми был заряжен револьвер на съемках киноленты.

Как указывает CNN, прокуроры утверждали, что эти патроны не совпадают с теми, что были найдены на съемочной площадке «Ржавчины», и не имеют доказательной силы для дела, в связи с чем они решили не передавать боеприпасы защите. Однако один из ведущих следователей по делу Болдуина Александрия Хэнкок на допросе заявила, что патроны были похожи на «муляжи», которые должны были использоваться на съемках. Кроме того, она рассказала о попытках связаться с Теске для дальнейшей беседы, но тот, по ее словам, не отвечал на звонки.

Судья Мэри Марлоу Соммер постановила, что прокуроры должны были передать боеприпасы команде защиты Болдуина.

«Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным. У суда нет возможности исправить эту ошибку», — пояснила она.

Соммер вынесла решение о прекращении дела с предубеждением — оно не может быть возбуждено снова.

«Прекращение дела <…> оправдано, чтобы обеспечить целостность судебной системы и эффективное отправление правосудия», — подчеркнула судья.

В ходе заседания специальный прокурор Эрлинда Джонсон, ведущая процесс, подала в отставку. «Насколько я понимаю, она не согласилась с решением о проведении публичных слушаний», — пояснила вторая прокурор Кари Моррисси. Она, в свою очередь, вызвалась для допроса защитой в качестве свидетеля.

При оглашении судебного решения Алек Болдуин расплакался, после чего обнял свих адвокатов и жену. Если бы актера признали виновным, ему бы грозило до 18 месяцев тюрьмы.

Инцидент на съемках фильма «Ржавчина» произошел в штате Нью-Мексико 21 октября 2021 года. Болдуин во время репетиции одной из сцен выстрелил из оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами, в результате чего ранил режиссера фильма Джоэла Соуза и оператора Галину Хатчинс. Соуз выжил, 42-летнюю Хатчинс спасти не удалось.

Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок, однако сотрудники ФБР, проведя расследование, заявили, что без нажатия на спусковой крючок револьвер выстрелить не мог. Позже по этому делу суд признал виновной в непредумышленном убийстве Ханну Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемках фильма «Ржавчина».