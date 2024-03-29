В Таджикистане арестовали 15 подозреваемых в планировании терактов в Душанбе и Вахдате

В Таджикистане арестовали 15 жителей Душанбе и Вахдата по подозрению в планировании террористических актов на предстоящих праздничных религиозных мероприятиях в этих городах, сообщил портал «Азия-плюс» со ссылкой на источник в государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).

По словам собеседника портала, большинство задержанных оказались жителями города Вахдат. Сотрудники правоохранительных органов арестовали их накануне праздника Навруз (праздник прихода весны, отмечается 20 марта. — Прим. RTVI) и доставили в Душанбе. В настоящий момент не установлено, были ли они связаны с подозреваемыми в совершении теракта в «Крокус Сити Холл».

«Следствие покажет, были ли задержанные связаны с подозреваемыми. Пока неизвестно, все они были частью одной цепочки и действовали сообща или каждый из них хотел совершить теракт в России и Таджикистане по отдельности. Расследование продолжается, и на эти вопросы необходимо дать ответы», — пояснил источник.

Ранее сообщалось, что 25 марта сотрудники ГКНБ Таджикистана задержали в Вахдате девять подозреваемых в причастности к атаке на «Крокус Сити Холл», а также в связях с филиалом «Исламского государства»* в Афганистане, участники которого взяли на себя ответственность за теракт.

Источники Reuters и РИА Новости 26 марта сообщили, что следователи из России допросили в Таджикистане родственников обвиняемых в теракте. По их информации, российская сторона обратилась к президенту страны Эмомали Рахмону с просьбой взять под личный контроль организацию следственных мероприятий. Как отмечает «Азия-плюс», некоторых членов семей подозреваемых в совершении теракта отпустили на свободу после допроса.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» в Москве взяли на себя члены террористической организации ИГИЛ*. Официальные представители США со ссылкой на данные разведки заявили об участии в теракте афганского филиала ИГИЛ* «Вилаят Хорасан»*.