Московский бульвар в Таллине переименован в Сааремааский. Соответствующее решение приняла городская администрация, сообщила телерадиокомпания ERR.

Постановление, признающее недействительным название «Московский бульвар», было утверждено на заседании 15 октября. Это название было присвоено в 1986 году участку дороги протяженностью 250 м, предназначенному для движения легкорельсового транспорта в районе Ласнамяэ.

Общая длина дороги, частью которого является бульвар, составляет 1200 м. Ранее название «Сааремааский бульвар» носил остальной отрезок трассы длиной 950 м. С учетом смены названия два отрезка было решено объединить.

«Переименование бульвара — один из примеров того, как мы выражаем свою поддержку свободному и демократическому обществу в нашем общественном городском пространстве. Кроме того, использование единого географического названия упрощает движение на всем участке дороги и помогает избежать путаницы», — сказала вице-мэр Таллина Мадле Липпус.

Она назвала «необоснованным» то, что бульвар носил имя столицы страны, угрожающей «независимости Украины».

Топонимический департамент таллинской администрации рассматривал возможность переименования бульвара в августе. В качестве основной причины было указано то, что горожан вводит в заблуждение разделение единого объекта городской инфраструктуры на две части.

По словам главы таллинского отделения партии «Отечество» Риины Солман, переименование Московского бульвара стало важным шагом в борьбе с советской и российской символикой. Она отметила, что следующим шагом на пути этого процесса должно стать переименование Центра русской культуры.