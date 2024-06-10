В Туле завели уголовное дело об организации преступного сообщества (ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 210 УК РФ) в отношении бывших сотрудников регионального управления МВД, которые ранее стали фигурантами дела о незаконной миграции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета (СК) России.

Фигурантам дела может грозить от семи до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, экс-сотрудники министерства внутренних дел Тульской области создали «преступное общество». Его 11 участников в течение нескольких лет «за деньги фиктивно трудоустраивали иностранцев и ставили их на учет по месту пребывания и регистрации по месту жительства», следует из материалов дела.

Для этого они якобы оборудовали специальные офисы, где оформляли документы, которые позже передавали в управление по вопросам миграции областного УМВД, — там иностранцев ставили на миграционный учет, говорится в сообщении СК.

В результате, по версии следствия, члены преступного сообщества организовали незаконное пребывание на территории Тульской области не менее 700 иностранных граждан.

В сообщении СК также говорится, что сотрудники правоохранительных органов провели более 30 обысков, в результате которых по месту жительства и работы фигурантов дела были якобы изъяты «свыше 7 млн рублей, $4 тыс., €4 тыс., 250 тыс. турецких лир, а также золотые украшения, мобильные средства связи, документы и иные объекты, имеющие значение для следствия».

В середине мая в Тульской области задержали 15 человек, в том числе руководителей миграционной службы управления МВД, которых заподозрили в помощи нелегальным мигрантам.

Как уточнял SHOT, речь шла о начальнике миграционной службы Денисе Оськине, его заместителе Елене Боровик и их подчиненных.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что соучастниками по делу также проходят ведущий специалист специалист управления по вопросам миграции (УМВ) регионального УМВД Елена Кольцюк и начальник отдела разрешительно-визовой работы УВМ Виолетта Маршалова.

В России контроль за иностранными гражданами усилили после теракта в «Крокусе» 22 марта. К ужесточению миграционной политики, в частности, призвал генпрокурор России Игорь Краснов, который также заметил, что в стране возросло число террористических действий.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил МВД и правительству «глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике» и представить «перечень первоочередных решений» по вопросу иностранных граждан.