Бывшего временно исполняющего обязанности руководителя управления МВД России по Тульской области Романа Корсакова задержали вечером 30 мая, сообщают «Тульские новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Также о задержании Корсакова написало издание «Тульская пресса» со ссылкой на свой собственный источник.

Как полагают собеседники, задержание Корсакова может быть связано с уголовным делом, возбужденным в отношении другого сотрудника областного УМВД — начальника управления по вопросам миграции Дениса Оськина. Он, а также его заместитель были задержаны в мае.

По данным следствия, фигуранты дела, связанного с Оськиным, получали взятки за оформление разрешений на пребывание в Тульской области, постановку на учет, регистрацию по месту жительства и получение гражданства.

Предварительно установлено, что Оськин и его заместитель предоставили такие услуги 700 иностранным гражданам. Не уточняется, каким образом Корсаков может быть связан с делом Оськина.

Корсаков подал рапорт об уходе в отставку в сентябре 2023 года. Ранее он занимал должность заместителя бывшего главы регионального управления МВД, генерал-майора Сергея Галкина, который планирует участвовать в областных выборах в Думу.

Корсаков поступил на службу в УВД Пролетарского района Тулы в должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска в 1995 году. Через три года он перешел в отделение по розыску преступников, который позднее возглавил.

В 2003 году Корсаков получил должность заместителя главы отдела по раскрытию имущественных преступлений. В 2014 году он был назначен заместителем начальника регионального управления МВД.