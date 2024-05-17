В Тульской области по подозрению в организации незаконной миграции задержаны 15 человек, в том числе руководители миграционной службы управления МВД. Об этом сообщили РБК и телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, речь идет о начальнике миграционной службы Денисе Оськине, его заместителе Елене Боровик и их подчиненных. По версии следствия, в период с 2020 по 2023 год они помогли почти 700 мигрантам незаконно встать на учет, получить разрешение на работу и вид на жительство в России за дополнительную плату.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что соучастниками по делу также проходят ведущий специалист отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами отдела по вопросам гражданства УВМ Елена Кольцюк и начальник отдела разрешительно-визовой работы УВМ Виолетта Маршалова.

В отношении задержанных завели уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции (п.п. «а» и «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание по первому обвинению предполагает до семи лет лишения свободы, по второму — до четырех лет.

Как сообщают собеседники РБК, в домах и на служебных местах задержанных проводятся обыски.

После теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, который, по версии следствия, совершили граждане Таджикистана, власти страны усилили контроль за иностранными гражданами. Также было предложено ужесточить миграционную политику. В частности, к этому призвал генпрокурор России Игорь Краснов, который также заметил, что в стране возросло число террористических действий.

В начале апреля президент России Владимир Путин поручил МВД и правительству «глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике» и представить «перечень первоочередных решений» по вопросу иностранных граждан.

Глава МВД России Владимир Колокольцев 14 мая сообщил, что ведомство готовит законодательную реформу по регулированию миграции и контролю за пребыванием иностранных граждан в стране. Детали будущей реформы министр не раскрыл.