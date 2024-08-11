В Турции начали снимать блокировку социальной сети Instagram* после того, как соцсеть пообещала сотрудничать с властями, рассказал министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу. Доступ к соцсети был ограничен со 2 августа.

Уралоглу уточнил, что полностью Instagram* будет разблокирован с 21:30 11 августа.

«С самого начала мы хотели, чтобы платформы социальных сетей уважали законы Турецкой Республики. В результате наших переговоров с представителями Instagram* мы снимем блокировку <…> они пообещали удовлетворить наши требования», — говорится в заявлении министра в соцсети X.

По словам Уралоглу, требования властей были связаны в том числе с нарушениями, связанными с некоторыми уголовными преступлениями. Речь идет, в частности, об убийстве, сексуализированном насилии, незаконном обороте наркотиков, жестоком обращении и пытках, пишет Reuters.

Руководство Instagram* пообещало «совместно работать над цензурой пользователей», добавил Уралоглу.

«Были достигнуты значительные успехи в повышении безопасности цифровой среды в Турции, соблюдении законодательства, защите прав пользователей и разработке справедливого механизма проверки», — сказал министр.

Reuters отмечает, что девятидневная блокировка Instagram* в Турции стала самым длинным запретом для крупной медиаплатформы в стране за последние годы. По данным агентства, ограничение доступа к соцсети вызвало недовольство пользователей и представителей малого бизнеса, которые взаимодействуют через нее с клиентами.

Доступ к Instagram* в Турции был ограничен 2 августа. Газета Birgün связывала такое решение с тем, что соцсеть удалила посты с соболезнованиями в связи с гибелью одного из лидеров ХАМАС, главы политбюро палестинского движения Исмаила Хании.

После этого глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун раскритиковал Instagram* и заявил, что соцсеть «без каких-либо оснований запретила людям публиковать соболезнования в связи с мученической смертью Хании». Он сказал, что речь идет о «четкой и явной попытке цензуры».

По данным сервиса Statista, которые приводит Reuters, количество пользователей Instagram* в Турции составляет 57 млн. Страна занимает по этому показателю пятое место в мире после Индии, США, Бразилии и Индонезии.

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена