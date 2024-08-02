Власти Турции ограничили доступ к соцсети Instagram* на территории страны, сообщается на сайте местного управления информационных технологий и связи (BTK). Причины и сроки блокировки не уточняются.

По данным турецкой газеты Birgün, ограничение доступа к Instagram* может быть вызвано тем, что соцсеть удалила посты с соболезнованиями в связи с недавним убийством одного из лидеров ХАМАС, главы политбюро организации Исмаила Хании.

Накануне с критикой Instagram* выступил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он заявил, что платформа «без каких-либо оснований запретила людям публиковать соболезнования в связи с мученической смертью Хании».

«Это очень четкая и явная попытка цензуры. Мы будем продолжать защищать свободу слова против этих платформ, которые неоднократно показывали, что они служат глобальному порядку эксплуатации и несправедливости», — написал он на своей странице в X.

Meta*, которой принадлежит Instagram*, пока не комментировала блокировку соцсети в Турции.

Исмаил Хания погиб 31 июля в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. По резиденции, в которой остановился глава политбюро ХАМАС, был нанесен ракетный удар, в результате которого он погиб. Еще одной жертвой обстрела стал его телохранитель.

Иран и ХАМАС обвинили в убийстве Хании Израиль и пообещали ответные действия. Постоянный представитель Алжира при ООН Амар Бенджама заявил, что израильские власти своими действиями саботировали совместные усилия США, Египта и Катара по достижению прекращения огня в секторе Газа.

2 августа в Турции объявили однодневный траур в связи с гибелью Хании.

* принадлежит Meta, деятельность которой по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена