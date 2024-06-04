Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

«В Тюмени неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма, расположенного на улице Республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что задержанный — местный житель. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Вечером 3 июня Baza писал, что неизвестный подошел к зданию храма с пакетом, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и кинул рядом со входом. За его действиями наблюдали очевидцы. Возгорание удалось потушить до приезда сотрудников МЧС.

Как отмечал SHOT, задержанному может грозить до 5 лет лишения свободы. Региональная прокуратура сообщала о возбуждении сразу двух уголовных — по статьям о вандализме (ст. 214 УК РФ) и уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Прокурор области уже взял на контроль ход и результаты расследования инцидента.

По данным Mash, задержанный мог стать жертвой телефонных мошенников с Украины.