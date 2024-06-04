Сотрудники полиции задержали 43-летнего мужчину, который бросил несколько «коктейлей Молотова» в храм «Во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского» в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«В Тюмени неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма, расположенного на улице Республики. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника», — говорится в сообщении ведомства.
В МВД уточнили, что задержанный — местный житель. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Вечером 3 июня Baza писал, что неизвестный подошел к зданию храма с пакетом, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и кинул рядом со входом. За его действиями наблюдали очевидцы. Возгорание удалось потушить до приезда сотрудников МЧС.
Как отмечал SHOT, задержанному может грозить до 5 лет лишения свободы. Региональная прокуратура сообщала о возбуждении сразу двух уголовных — по статьям о вандализме (ст. 214 УК РФ) и уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Прокурор области уже взял на контроль ход и результаты расследования инцидента.
По данным Mash, задержанный мог стать жертвой телефонных мошенников с Украины.
- В апреле во Владимире мужчина бросил «коктейль Молотова» в здание правительства, а также в припаркованный рядом автомобиль сотрудницы администрации. Его задержали.
- В марте жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания регионального правительства. Задержанная после рассказала, что незадолго до поджога перевела 4 млн рублей мошенникам, которые обещали вернуть деньги, если она выполнит их требования.
- Летом 2023 года по России прошла волна поджогов военкоматов. Среди поджигателей были в том числе пенсионеры. Многие из них говорили, что действовали по указаниям мошенников. В Генпрокуратуре заявили, что россияне поджигали здания по телефонным указаниям с Украины.