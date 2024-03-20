Жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания правительства региона. Об этом сообщила пресс-служба губернатора, передает РИА Новости.

«По информации правоохранительных органов, девушку ввели в заблуждение мошенники и под предлогом вернуть деньги, украденные с ее счета, заставили бросить в окно здания правительства Кировской области зажигательную смесь», — рассказали в пресс-службе.

По ее данным, инцидент произошел рано утром 20 марта. Пострадавших нет. Возгорание оперативно локализовали, серьезного ущерба удалось избежать, отметили в пресс-службе. Кировчанка, бросившая “коктейль Молотова”, оперативно задержана.

Как сообщала Baza, в ночь на 20 марта девушка подошла к зданию правительства, разбила стекло молотком и закинула внутрь «коктейль Молотова», а также упаковку петард. Полицейским она пояснила, что незадолго до поджога перевела мошенникам 4 млн руб., они обещали вернуть деньги, если она выполнит их требования. По данным телеграм-канала Shot, девушка — 23-летняя ранее несудимая Ирина П. Ущерб подсчитывается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет канал.

В конце июля — начале августа 2023 года по стране прокатилась волна поджогов военкоматов. Среди поджигателей были пенсионеры. Многие из задержанных говорили, что действовали по указаниям телефонных мошенников.

В августе пресс-служба Генпрокуратуры заявила, что россияне поджигали военкоматы по телефонным указаниям с Украины. Причем время звонков совпадало с «датами успешного продвижения Вооруженных Сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», отметили в ведомство. Аналогичное заявление сделало МВД — ведомство предупредило россиян о попытках «телефонных мошенников с Украины» вовлечь россиян в диверсии и теракты.

РБК со ссылкой на источники писало, что с конца июля по начало августа 2023 года произошло 16 попыток поджогов военкоматов. Как утверждали собеседники издания, в половине случаев задержанные действовали по указаниям телефонных мошенников и людей, «использующих приемы психологической манипуляции».

В феврале 2024 года суд Санкт-Петербурга приговорил 67-летнюю кассиршу «Пятерочки» Жумагул Курбанову к 10 годам колонии по делу о поджоге двери военкомата — ее признали виновной в теракте (ч. 1 ст. 205 УК). По версии следствия, инцидент произошел 1 августа 2023 года — женщина устроила поджог с помощью бензина и моторного масла, после чего сделала видеозвонок заказчикам с места событий и скрылась. Курбанова признала свою вину. В суде она заявила, что не хотела никого убивать и что ее обманули.