Во Владимире неизвестный мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью в здание областной администрации. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба правительства Владимирской области в телеграм-канале.

Портал «Владимирские новости» передает, что мужчина пытался бросил «коктейль Молотова» в окно здания администрации на Октябрьском проспекте.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Mash, мужчина в черной кофте с капюшоном подходит к зданию владимирского правительства, достает из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросает ее в фасад, однако та падает на землю.

Затем мужчина бросает еще один «коктейль Молотова» под автомобиль, припаркованный рядом со зданием администрации. Находившийся поблизости водитель «спас» транспортное средство за несколько секунд до взрыва. Mash пишет, что этот автомобиль принадлежит вице-губернатору Владимирской области Константину Баранову, который в момент инцидента находился в здании администрации. Как утверждает телеграм-канал, чиновник был «целью» злоумышленника.

Еще один «коктейль Молотова» мужчина бросил в другой припаркованный у здания правительства автомобиль — Hyundai Creta, который, по информации телеграм-каналов, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений Владимирской области Инне Дыровой. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что «произошло возгорание автомобиля» и огонь распространился на 3 тыс. кв. м. Прибывшие на место пожарные потушили машину. Mash отмечает, что в результате инцидента автомобиль получил повреждения бампера, а также лишился передних боковых стекол.

Мужчина пытался скрыться, но вскоре был задержан, сообщают «Новости Владимира». «Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области. Baza уточняет, что с мужчиной «работают сотрудники ФСБ».

Телеграм-канал Shot пишет, что по предварительным данным, никто не пострадал, а здание областной администрации не получило значительных повреждений.

В марте жительница Кирова бросила «коктейль Молотова» в окно здания правительства региона. Задержанная девушка рассказала полицейским, что незадолго до поджога перевела 4 млн рублей мошенникам, которые обещали вернуть деньги, если она выполнит их требования.

Летом 2023 года по России прокатилась волна поджогов военкоматов. Среди поджигателей были в том числе пенсионеры. Многие из задержанных говорили, что действовали по указаниям мошенников. В Генпрокуратуре заявили, что россияне поджигали военкоматы по телефонным указаниям с Украины.