Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова пообещала проверить информацию о якобы регулярном избиении русскоязычных детей в одной из школ города Джизака. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Рахмоновой, в аппарат узбекского омбудсмена таких обращений не поступало.

«Мы проверим, имеется ли подобный факт, после будет представлена информация», — сказала она.

Издание URA.RU сообщило в своем телеграм-канале со ссылкой на источники, что в школе №1 Джизака семиклассники якобы «организовали преступную группировку и толпой избивают учеников, не владеющих узбекским языком».

По словам источника издания, те же подростки якобы избили ребенка с инвалидностью, приехавшего из России. После инцидента мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами, говорилось в публикации. Впоследствии сообщение пропало из телеграм-канала URA.RU.

Ранее узбекские СМИ опубликовали видео, на котором учительница в школе Ташкента избила ученика. В публикациях сообщалось, что педагог вела урок русского языка на узбекском, а мальчик сделал ей замечание в связи с этим. После этого инцидента та же учительница избила замдиректора в школе, где учится ее дочь, и оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, прибывших на место. Женщину оштрафовали и арестовали на семь суток.

МИД России после инцидента с избиением русскоязычного ученика запросил у Узбекистана официальные разъяснения. В ответ заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса Алишер Кадиров посоветовал Москве «заняться собственными проблемами, которых предостаточно», а не «беспокоиться о внутренних делах» другой страны.

МИД Узбекистана заявил, что «вопросы, связанные с регулированием сферы государственного языка, являются исключительной прерогативой внутренней политики государства и не приемлют вмешательства». МИД России в итоге сделал представление послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову.